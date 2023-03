Tajlandia: Koszmarny skok na bungee. Pękła lina

Jak zaznacza brytyjski tabloid, przerażeni gapie myśleli, że śmiałek tragicznie zginął na miejscu, lecz ten po chwili wypłynął na powierzchnie i o własnych siłach przepłynął na brzeg.

W rozmowie z lokalnymi mediami mężczyzna przekazał, że po upadku stracił na moment przytomność, a później miał zawroty głowy. Lekarze zdiagnozowali u niego spore siniaki, opuchliznę lewego oka oraz rozerwaną skórę w okolicy lewej pachy. Nie wymagał jednak żadnego zabiegu, przepisano mu leki przeciwbólowe i został wypisany ze szpitala.

Turysta zażądał odszkodowania od firmy odpowiedzialnej za obsługę skoków na bungee, lecz zaproponowano mu jedynie zwrot kosztów za bilet w wysokości ok. 260 złotych oraz zwrot za pierwszą pomoc medyczną - około tysiąc złotych.

"Gdyby wypadek był poważniejszy, mógłbym zginąć"

Po powrocie do Hong Kongu mężczyzna złapał infekcję płuc, co jego zdaniem spowodowało zachłyśnięcie brudną wodą z jeziora, do którego niefortunnie wpadł. Po trzech dniach spędzonych w szpitalu otrzymał kolejny rachunek w wysokości około 28 tys. złotych za leczenie. Koszty te jednak pokryło ubezpieczenie.

Mężczyzna próbował skontaktować się ponownie z firmą z Tajlandii, choć bezskutecznie. - Gdyby wypadek był poważniejszy, mógłbym stracić życie. Po nim odkryłem, że podobne zdarzenie miało miejsce już wcześniej w tym samym parku. Uważam, że to nieodpowiedzialne podejście parku do odwiedzających jest niedopuszczalne. Bezpieczeństwo jest najważniejszą troską każdego odwiedzającego - mówił w rozmowie z "The Sun".