W skrócie
- Podczas wędrówki nad jeziorem Königsee w Górnej Bawarii 66-letni turysta z Polski zasłabł
- Służby ratownictwa górskiego, pogotowie ratunkowe i lekarz z Salzburga zostali wezwani na miejsce, jednak akcja reanimacyjna nie przyniosła skutku.
- W związku ze zdarzeniem interwencji wymagały także osoby bliskie zmarłego
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66-letni turysta z Polski zmarł podczas wędrówki nad jeziorem Königsee w Górnej Bawarii - przekazał portal Tag24.
Jak poinformował Bawarski Czerwony Krzyż, we wtorek około godziny 14.45 mężczyzna stracił przytomność i upadł na szlaku Königssee-Malerwinkel-Rundweg.
Tragiczna śmierć nad jeziorem Königsee. 66-letni Polak nie żyje
Na miejsce wezwano służby ratownictwa górskiego z Berchtesgaden oraz pogotowie ratunkowe Czerwonego Krzyża wraz z lekarzem.
W akcji udział wziął także śmigłowiec ratunkowy z Salzburga.
Jak przekazano, służba ratownictwa górskiego dotarła na miejsce zdarzenia jako pierwsza. To ona podjęła się reanimacji mężczyzny.
Niestety, życia 66-latka nie udało się uratować. Według wstępnych informacji przyczyną zdarzenia było "ostre pogorszenie stanu zdrowia" Polaka.
Portal poinformował, że bliskimi mężczyzny zajęły się służby interwencji kryzysowej.
To kolejna tragedia z udziałem polskiego turysty, o jakiej donosiły w ostatnich tygodniach media. Na początku września słowackie służby informowały o odnalezieniu w Tatrach ciała 27-letniego Polaka.
Mężczyzna zaginął w trakcie samotnej wycieczki w górach. Poszukiwania prowadziły po polskiej stronie TOPR i policja. Do akcji włączyli się też słowaccy ratownicy, którzy zlokalizowali ciało ze śmigłowca.
Zwłoki zauważono pod zboczami Małego Lodowego Szczytu. Ciało 27-latka zostało przetransportowane i przekazane policji oraz lekarzowi przeprowadzającemu oględziny.
Źródło: Tag24