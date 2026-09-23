W skrócie Podczas wędrówki nad jeziorem Königsee w Górnej Bawarii 66-letni turysta z Polski zasłabł

Służby ratownictwa górskiego, pogotowie ratunkowe i lekarz z Salzburga zostali wezwani na miejsce, jednak akcja reanimacyjna nie przyniosła skutku.

W związku ze zdarzeniem interwencji wymagały także osoby bliskie zmarłego

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66-letni turysta z Polski zmarł podczas wędrówki nad jeziorem Königsee w Górnej Bawarii - przekazał portal Tag24.

Jak poinformował Bawarski Czerwony Krzyż, we wtorek około godziny 14.45 mężczyzna stracił przytomność i upadł na szlaku Königssee-Malerwinkel-Rundweg.

Tragiczna śmierć nad jeziorem Königsee. 66-letni Polak nie żyje

Na miejsce wezwano służby ratownictwa górskiego z Berchtesgaden oraz pogotowie ratunkowe Czerwonego Krzyża wraz z lekarzem.

W akcji udział wziął także śmigłowiec ratunkowy z Salzburga.

Jak przekazano, służba ratownictwa górskiego dotarła na miejsce zdarzenia jako pierwsza. To ona podjęła się reanimacji mężczyzny.

Niestety, życia 66-latka nie udało się uratować. Według wstępnych informacji przyczyną zdarzenia było "ostre pogorszenie stanu zdrowia" Polaka.

Portal poinformował, że bliskimi mężczyzny zajęły się służby interwencji kryzysowej.

To kolejna tragedia z udziałem polskiego turysty, o jakiej donosiły w ostatnich tygodniach media. Na początku września słowackie służby informowały o odnalezieniu w Tatrach ciała 27-letniego Polaka.

Mężczyzna zaginął w trakcie samotnej wycieczki w górach. Poszukiwania prowadziły po polskiej stronie TOPR i policja. Do akcji włączyli się też słowaccy ratownicy, którzy zlokalizowali ciało ze śmigłowca.

Zwłoki zauważono pod zboczami Małego Lodowego Szczytu. Ciało 27-latka zostało przetransportowane i przekazane policji oraz lekarzowi przeprowadzającemu oględziny.

Źródło: Tag24



