Koszmarne zderzenie na stoku. Nastolatki z Polski i Niemiec ciężko ranne

Oprac.: Artur Pokorski Świat

Z poważnymi obrażeniami przetransportowane śmigłowcem do szpitala zostały nastolatki z Polski i Niemiec. Dziewczyny zderzyły się podczas jazdy na nartach. Do wypadku doszło we wtorek w Tyrolu w południowej Austrii.

Zdjęcie Śmigłowiec ratunkowy austriackiego SHS / Rein Ketelaars/Flickr / materiał zewnętrzny