Koszmar w raju. Słoń zaatakował autobus, przebił szybę na wylot

Do groźnego incydentu doszło we wtorek w Kirindzie, w Prowincji Południowej na Sri Lance. Jedną z lokalnych dróg poruszał się autobus przewożący personel miejscowych Sił Powietrznych.

W pewnym momencie podróż wojskowych została zakłócona przez słonia, który stanął na drodze i nieoczekiwanie zaatakował pojazd.

Scena jak z horroru na Sri Lance. Słoń zaatakował autobus

Nagranie zrealizowane przez jednego z pasażerów autobusu i udostępnione przez BBC przypomina scenę z horroru. Słoń napiera na przednią szybę pojazdu i ostatecznie przebija ją trąbą na wylot.

Obecni w kabinie poderwali się z miejsc, jednak zwierzę nie chciało ustąpić. Zareagowało dopiero wówczas, gdy kierowca użył klaksonu. Nawet wtedy jednak nie odstąpiło od swoich zamiarów.

Słoń przeszedł na bok pojazdu i zaczął naciskać na drzwi wejściowe. W tym momencie kierowca ruszył jednak dalej, pozostawiając rozwścieczonego osobnika w tyle.

Autobus został uszkodzony, jednak nikomu nie stała się krzywda.

Człowiek i natura. Słonie na drogach Sri Lanki

To nie pierwszy tak groźny incydent z udziałem dzikich słoni na publicznych drogach na Sri Lance. W styczniu sieć obiegło nagranie, na którym zobaczyć można atak na vana z turystami.

W tamtym przypadku zwierzę było jeszcze bardziej nieustępliwe. Kołysało pojazdem, a ostatecznie wyrwało z niego drzwi. Przerażeni pasażerowie musieli uciekać z samochodu, chcąc ocalić zdrowie i życie.

Często dochodzi też do sytuacji, gdy słonie blokują drogi, oczekując od kierowców smakołyków. Gdy je uzyskują, łaskawie "pozwalają" pojazdom kontynuować podróż.

Źródło: BBC





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