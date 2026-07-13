Koszmar w pięciogwiazdkowym hotelu w Turcji. Dziesiątki osób w szpitalu

W skrócie Około 30 osób zostało hospitalizowanych po spożyciu posiłków z bufetu w pięciogwiazdkowym hotelu w Kusadasi.

Goście hotelu zgłaszali objawy takie jak nudności, wymioty, bóle brzucha i wysoka gorączka, a na miejsce przybyły zespoły ratownictwa medycznego.

W hotelu wszczęto dochodzenie, pobrano próbki jedzenia i wody do badań, a przyczyna zatrucia zostanie ustalona po analizie laboratoryjnej.

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Jak informują tureckie media goście jednego z pięciogwiazdkowych hoteli w dzielnicy Sahil Siteleri w Kuşadası w Turcji zaczęli masowo skarżyć się na problemy zdrowotne po skorzystaniu z oferowanego w ramach oferty all-inclusive bufetu.

Turyści narzekali na nudności, wymioty i bóle brzucha, mieli także wysoką gorączkę. Sprawa została zgłoszona do lokalnych służb. Na miejsce wezwano "dużą liczbę" zespołów ratownictwa medycznego.

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Według wstępnych szacunków karetkami do pobliskich szpitali przewieziono łącznie około 30 osób. Goście zostali tam poddani leczeniu, część z nich znajduje się na obserwacji.

Po incydencie regionalna Dyrekcja Rolnictwa i Leśnictwa oraz służby sanitarne wszczęły dochodzenie w hotelu. W jego ramach pobrano próbki z jedzenia serwowanego w bufecie oraz z systemu wodociągowego, które zostaną następnie przekazane do badań laboratoryjnych.

Do sprawy odniosły się także lokalne władze administracyjne, które poinformowały, że dokładna przyczyna zatrucia zostanie ujawniona po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych. Procedury administracyjne i prawne związane z incydentem są w toku.

Źródło: Turizm News





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