Pacjent jednego ze szpitali w Mahabubabadzie przebudził się w kostnicy po tym, jak omyłkowo stwierdzono jego zgon. Mężczyzna został przewieziony na OIOM. Jego stan oceniany jest jako krytyczny.

Do incydentu doszło w środę późnym wieczorem. Na oddział ratunkowy szpitala okręgowego w Mahabubabadzie w indyjskim stanie Telangana przyjęty został mężczyzna. Tego samego wieczoru na oględziny przyszedł do niego lekarz.

Po obserwacji, medyk stwierdził, że pacjent nie żyje. W dokumentacji znalazła się informacja, że do zgonu doszło ok. godz. 22:00.

    Indie. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny, wkrótce później pacjent się obudził

    Mężczyzna, zgodnie z obowiązującą w szpitalu procedurą, został przewieziony do szpitalnej kostnicy. Następnego dnia o poranku w pomieszczeniu zjawiła się sprzątaczka.

    Zaskoczona zauważyła, że pod jednym z prześcieradeł poruszają się "zwłoki". Jak informuje serwis Telangana Today, kobieta natychmiast powiadomiła lekarza dyżurnego o sytuacji. Okazało się, że zgon pacjenta został stwierdzony przedwcześnie.

    Mężczyzna został przewieziony na Oddział Intensywnej Terapii. Z informacji przekazanych przez media wynika, że jego stan jest krytyczny i znajduje się pod ścisłą obserwacją.

