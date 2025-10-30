Do incydentu doszło w środę późnym wieczorem. Na oddział ratunkowy szpitala okręgowego w Mahabubabadzie w indyjskim stanie Telangana przyjęty został mężczyzna. Tego samego wieczoru na oględziny przyszedł do niego lekarz.

Po obserwacji, medyk stwierdził, że pacjent nie żyje. W dokumentacji znalazła się informacja, że do zgonu doszło ok. godz. 22:00.

Indie. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny, wkrótce później pacjent się obudził

Mężczyzna, zgodnie z obowiązującą w szpitalu procedurą, został przewieziony do szpitalnej kostnicy. Następnego dnia o poranku w pomieszczeniu zjawiła się sprzątaczka.

Zaskoczona zauważyła, że pod jednym z prześcieradeł poruszają się "zwłoki". Jak informuje serwis Telangana Today, kobieta natychmiast powiadomiła lekarza dyżurnego o sytuacji. Okazało się, że zgon pacjenta został stwierdzony przedwcześnie.

Mężczyzna został przewieziony na Oddział Intensywnej Terapii. Z informacji przekazanych przez media wynika, że jego stan jest krytyczny i znajduje się pod ścisłą obserwacją.

Źródło: Telangana Today

"Gość Wydarzeń". Mucha stanie do debaty z Petru? "To jest też moja propozycja" Polsat News Polsat News