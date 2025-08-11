Koszmar polskich turystów na Krecie. Utknęli na lotnisku

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Turyści z Polski utknęli na lotnisku na Krecie. Ich samolot do Wrocławia miał 14 godzin opóźnienia. Wśród podróżnych jest samorządowiec z Dolnego Śląska Marek Łapiński. Jak poinformował, pasażerowie, w tym dzieci, koczowali w hali odlotów. "Obsługa lotniska próbowała się nas pozbyć i bez żadnej informacji wyeksmitować poza terminal" - powiadomił Łapiński. W sprawie interweniowała ambasada RP w Atenach. Samolot ma wylądować w Polsce ok. godz. 13.

Polscy turyści utknęli na lotnisku na Krecie. Ich samolot miał 14 godzin opóźnienia
Polscy turyści utknęli na lotnisku na Krecie. Ich samolot miał 14 godzin opóźnieniaMarek Łapiński/Xmateriał zewnętrzny

"250 turystów z Polski od kilku godzin czeka na odlot samolotu z Chanii na Krecie do Wrocławia. Lot linii Smartwings miał wylecieć o 20:50" - pisał na portalu X Marek Łapiński, wiceprzewodniczący sejmiku dolnośląskiego, radny KO.

Z danych FlightRadar24 wynika, że po 14 godzinach opóźnienia samolot wystartował z Krety o godz. 11:10 (godz. 10:10 w Polsce). Przed godz. 13 ma wylądować na lotnisku we Wrocławiu.

Grecja: 14-godzinne opóźnienie samolotu. "Bez wymaganego prawem noclegu"

Z relacji Łapińskiego wynika, że pasażerowie, w tym dzieci pozostawieni byli sami sobie.

"Bez wymaganego prawem noclegu, koczują na hali odlotów. Obsługa lotniska próbowała się nas pozbyć i bez żadnej informacji wyeksmitować poza terminal. Pomogła interwencja ambasady w Atenach" - zawiadomił radny.

    Turyści w rozmowie z serwisem gazetawrocławka.pl skarżyli się na utrudniony kontakt z biurem podróży. Również Łapiński w jednym ze swoich wpisów wzywał organizatora wycieczki do reakcji.

    "Itaka, czy zapewnicie bezpieczny samolot z Chanii na Krecie do Wrocławia? Turyści są już 24 godziny poza hotelami i 15 godzin czekają na lotnisku. Jakieś informacje?" - pisał oburzony samorządowiec.

    Polscy turyści jeszcze w czasie oczekiwania na lotnisku otrzymali od biura podróży informację, że ich lot został opóźniony "z przyczyn operacyjnych". Według przekazanej instrukcji podróżni mogli zarezerwować nocleg, a potem ubiegać się o zwrot kosztów u przewoźnika.

    "Samolot Smartwings z Chanii do Wrocławia z 15 godzinnym opóźnieniem poleci do Polski. Dziękujemy za dobre słowo. I do zobaczenia w Polsce" - napisał kilka minut po 10 Łapiński.

