Obywatele Kosowa mogą od godz. 7 w niedzielę oddać głos w wyborach do tamtejszego parlamentu. Uprawnionych do udziału w głosowaniu jest niemal 2 mln osób, które wybiorą 120 posłów do jednoizbowego Zgromadzenia Kosowa. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o godz. 19.