W skrócie Syria oficjalnie uznała niepodległość Kosowa, co zostało ogłoszone podczas spotkania w Rijadzie z udziałem prezydentów obu państw i wsparciu saudyjskiego następcy tronu.

Syryjskie MSZ argumentuje decyzję poparciem prawa narodów do samostanowienia oraz chęcią wspierania pokoju i stabilności na Bałkanach.

To trzeci w tym roku przypadek uznania niepodległości Kosowa przez państwo na świecie, po Sudanie i Kenii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Kosowa Vjosa Osmani poinformowała we wpisie na Facebooku, że porozumienie w sprawie uznania Kosowa przez Syrię zostało osiągnięte w Rijadzie przy wsparciu saudyjskiego następcy tronu, księcia Mohammeda bin Salmana Al-Sauda. Doszło tego na forum Inicjatywy na rzecz Przyszłych Inwestycji.

Osmani podziękowała tymczasowemu prezydentowi Syrii Ahmedowi al-Szarzę za decyzję o uznaniu Kosowa i wsparcie dla narodu kosowskiego. ''Mieszkańcy Kosowa i Syrii wiele wycierpieli i poświęcili, aby osiągnąć wolność. Dlatego to wzajemne uznanie jest dziś nie tylko uznaniem suwerenności państwowej, ale także uznaniem poświęcenia wielu pokoleń na rzecz wolności'' - napisała Osmani.

Ministerstwo spraw zagranicznych Syrii ogłosiło, że decyzja ''wynika z przekonania Syrii o prawie narodu do samostanowienia oraz z jej zaangażowania w promowanie zasad pokoju i stabilności na Bałkanach i na świecie''.

Syria uznaje niepodległość Kosowa. "Wspólne interesy"

''Decyzja wpisuje się w politykę Syrii, której celem jest rozwijanie mostów współpracy i otwartości wobec krajów przyjaznych, w sposób służący wspólnym interesom i wzmacniający więzi przyjaźni między narodami'' - poinformował resort w oświadczeniu opublikowanym na X.

Damaszek ''z niecierpliwością oczekuje'' jak najszybszego nawiązania stosunków dyplomatycznych z Kosowem oraz rozwoju współpracy dwustronnej w sferze politycznej, gospodarczej i kulturalnej, aby służyć wspólnym interesom obu krajów i dwóch zaprzyjaźnionych narodów - stwierdzono.

Decyzja Damaszku jest trzecim uznaniem niepodległości Kosowa w tym roku, po Sudanie i Kenii. Przed 2025 rokiem niepodległość byłej prowincji Serbii uznał jako ostatni kraj Izrael w 2021 roku. Obecnie ogłoszoną w 2008 roku suwerenność Kosowa uznaje 120 państw świata.

Co z asystencją osobistą? Wiceminister ujawnia szczegóły ustawy Polsat News Polsat News