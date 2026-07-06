W skrócie Na jednej z australijskich plaż znaleziono tajemnicze kule, które uznano za potencjalnie niebezpieczne i wyznaczono wokół nich 50-metrową strefę wykluczenia.

Australijska Agencja Kosmiczna zidentyfikowała obiekty jako prawdopodobne zbiorniki ciśnieniowe pochodzące z rakiety nośnej, która wróciła z orbity do atmosfery.

Agencja ostrzega, aby w przypadku znalezienia podobnych odpadów nie zbliżać się do nich i natychmiast kontaktować się ze służbami ratunkowymi.

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"Kilka potencjalnie niebezpiecznych obiektów" znaleziono podczas weekendu w okolicach Forrest Beach w australijskim stanie Queensland - poinformowała w niedzielę lokalna straż pożarna. Specjalistyczny oddział sił szybkiego reagowania zabezpieczył tajemnicze kule.

Australia. Tajemnicze kule znaleziono na plaży w stanie Queensland

"Obowiązuje 50-metrowa strefa wykluczenia. W przypadku natknięcia się na jakiekolwiek podejrzane obiekty w okolicy, prosimy o niedotykanie ich. Prosimy o oddalenie się i natychmiastowy kontakt telefoniczny pod numerem alarmowym" - czytamy w niedzielnym komunikacie strażaków zamieszczonym na platformie X.

Z informacji przekazanych przez Australijską Agencję Kosmiczną wynika, że obiekty są prawdopodobnie "zbiornikami ciśnieniowymi pochodzącymi z rakiety nośnej".

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Australijska Agencja Kosmiczna o pochodzeniu znaleziska. "Szczątki rakiety"

"Agencja zidentyfikowała prawdopodobne źródło ich pochodzenia. Lokalizacja i cechy charakterystyczne tych obiektów wskazują, że są to szczątki korpusu obcej rakiety, która niedawno powróciła z orbity do atmosfery" - poinformowano za pośrednictwem platformy X.

We wpisie wskazano również, że w przyszłości mogą zostać znalezione podobne odpady. Agencja podkreśla, że w takiej sytuacji nie należy zbliżać się do obiektów ani dotykać ich. "Zakładaj, że są niebezpieczne, dopóki nie zostaniesz poinformowany inaczej. Oddal się i skontaktuj ze służbami ratunkowymi" - apeluje organizacja.

Podobne doniesienia pojawiły się w Australii w lipcu 2023 r. Tym razem na plaży na plaży Green Head, około 250 km na północ od Perth, znaleziono dużo większy obiekt. Jak ustalono w czasie śledztwa, wówczas również była to część rakiety.

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Źródło: Australijska Agencja Kosmiczna, Straż Pożarna Queensland, ABC Australia





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