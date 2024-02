Firma z niemal 50-letnią tradycją ograniczy swoją działalność w Wielkiej Brytanii. " The Body Shop " ma ponad 200 sklepów na Wyspach. We wtorek firma przekazała, że znaczna część z nich zostanie zlikwidowana. Oznacza to, że setki osób stracą pracę. Lokalne media piszą o zbliżającym się bankructwie marki.

"Firma 'The Body Shop" stanęła w obliczu przedłużonego okresu wyzwań finansowych pod rządami poprzednich właścicieli, co zbiegło się z trudnym środowiskiem handlowym dla szerszego sektora detalicznego" - napisano w oświadczeniu.

"The Body Shop" zamyka sklepy w Wielkiej Brytanii

Wyznaczono osoby, które mają nadzorować administrację i cały proces, związany z ratowaniem reszty firmy. "Dzisiaj dyrektorzy 'The Body Shop International Limited' wyznaczyli Tony'ego Wrighta, Geoffa Rowleya i Alastaira Masseya z firmy doradczej FRP jako współadministratorów firmy, która prowadzi działalność The Body Shop w Wielkiej Brytanii" - czytamy w oświadczeniu.

Według deklaracji ma to zapewnić "stabilność, elastyczność i bezpieczeństwo" oraz pomóc w znalezieniu najlepszego sposobu na zabezpieczenie przyszłości "The Body Shop " i ożywienia jej na brytyjskim rynku.

Zamkniecie sklepów w Wielkiej Brytanii to nie jedyny sposób marki na przetrwanie. Wcześniej zlikwidowano "The Body Shop At Home" i sprzedano sklepy w większości Europy i części Azji. Co więcej, w planach jest także wprowadzenie restrukturyzacji.