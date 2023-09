- Powinniśmy mieć odwagę, by ustanowić dla Korsyki pewną formę autonomii we Francji - powiedział prezydent Emmanuel Macron w Ajaccio, głównym mieście wyspy. Według Macrona autonomiczny ustrój Korsyki powinien zostać wpisany we francuską konstytucję. W zeszłym roku tamtejszym społeczeństwem wstrząsnęło morderstwo korsykańskiego nacjonalisty i separatysty Yvan Colonna, który odsiadywał wyrok w więzieniu we Francji.