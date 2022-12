Korek na Moście Krymskim. "Każde auto jest sprawdzane"

Most Krymski łączy okupowany półwysep Krymski z kontynentalną częścią Rosji. Most był wykorzystywany przez Rosjan do m.in. dostaw sprzętu wojskowego dla Krymu i południowej Ukrainy. Most Kerczeński, nazywany również Mostem Krymski został wybudowany w 2018 roku. W oficjalnym otwarciu uczestniczył Władimir Putin.

W czwartek pojawiły się informacje, że na moście występują znaczne utrudnienia dla próbujących pokonać przeprawę. "Kierowcy cały dzień stoją w korku przed Mostem Krymskim, bo policja sprawdza każdy samochód" - poinformował niezależny białoruski portal NEXTA. "Kierowcy, którzy przybyli około południa, wciąż czekają w kolejce" - dodano.

Reklama

Według portalu, policja za pomocą specjalnego urządzenia prześwietla pojazd i sprawdza, czy w samochodzie nie ma "przedmiotów zabronionych".

"W ciągu sześciu godzin kolejka przesunęła się o jeden kilometr" - podała NEXTA.