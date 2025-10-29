Donald Trump przyleciał do Korei Południowej na forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. W mieście Gyeongju spotkał się z regionalnymi przywódcami.

"Korea Południowa zgodziła się zapłacić Stanom Zjednoczonym 350 mld dolarów za obniżenie ceł" - ogłosił w środę amerykański przywódca na platformie Truth Social.

Donald Trump w Korei Południowej. Nowa umowa z rządem w Seulu

Nowe porozumienie między sojusznikami zakłada również zakup przez rząd w Seulu "ogromnych ilości" amerykańskiej ropy naftowej.

"Inwestycje bogatych południowokoreańskich firm i biznesmenów w naszym kraju przekroczą 600 mld dolarów" - podkreślił Donald Trump.

Republikanin zgodził się również na budowę w stoczni w Filadelfii okrętów podwodnych z napędem atomowym. "Zastąpią staromodne i znacznie mniej zwrotne okręty podwodne z napędem diesla, które obecnie (Koreańczycy - red.) posiadają" - zaznaczył i dodał, że "nasz sojusz wojskowy jest silniejszy niż kiedykolwiek".

Korea Północna. Test rakiet manewrujących. Nieprzypadkowy moment

Dzień przed wizytą prezydenta USA w Gyeongju Korea Północna przeprowadziła test strategicznych rakiet manewrujących. Chodzi o pociski typu morze-ziemia. Kim Dzong Un nie był obecny podczas ćwiczeń.

Próbę przeprowadzono na Morzu Żółtym. Akwen znajduje się między Półwyspem Koreańskim i wybrzeżem chińskim.

