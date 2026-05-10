W skrócie W przypadku zamachu na Kim Dzong Una, Korea Północna uruchomi automatyczny atak nuklearny zgodnie z nowym przepisem w konstytucji.

Zmiany w konstytucji obejmują wzmocnienie roli Najwyższego Przywódcy i ograniczenia niektórych socjalnych obietnic, takich jak bezpłatna opieka zdrowotna i brak podatków.

Nowe przepisy zostały przyjęte podczas sesji Najwyższego Zgromadzenia Ludowego, a eksperci powiązali je z atakiem na przywódcę Iranu, Aliego Chameneiego, pod koniec lutego.

Korea Północna uchwaliła nową wersję konstytucji, w której znajdują się m.in. przepisy wzmacniające władzę Najwyższego Przywódcę, czy redukujące socjalne obietnice wobec obywateli, dotyczące m.in. bezpłatnej opieki zdrowotnej, czy braku podatków.

Jak zauważa The Telegraph, powołując się na doniesienia Południowokoreańskiej Służby Wywiadowczej (NIS), w ustawie zasadniczej pojawiło się również nowe prawo ustalające jasno konsekwencje w przypadku zabójstwa dowódcy arsenału, czyli w praktyce Kim Dzong Una.

Nuklearny odwet za zamach na Kim Dzong Una. Korea Północna wprowadza nowe prawo

Odświeżona wersja konstytucji została przyjęta podczas pierwszej sesji 15. Najwyższego Zgromadzenia Ludowego Korei Północnej. Ta odbyła się 22 marca, jednak do informacji o jej zapisach media dotarły dopiero w tym miesiącu.

Zgodnie z ich treścią, Kim Dzong Un pozostaje jedyną osobą stojącą na czele arsenału nuklearnego KRLD. W przypadku, gdyby doszło do zabójstwa lidera lub celowego uniemożliwienia mu pełnienia funkcji, Pjongjang zobowiązany jest do natychmiastowego ataku jądrowego.

"Jeśli system dowodzenia i kontroli nad siłami nuklearnymi państwa zostanie zagrożony przez ataki sił wroga (...) atak nuklearny zostanie przeprowadzony automatycznie i natychmiast" - zapisano w artykule 3. prawa dotyczącego polityki nuklearnej kraju.

Kim przestraszył się, że skończy jak Chamenei? "Iran był sygnałem ostrzegawczym"

Nowy zapis w konstytucji zdaje się być oparty na schemacie systemu tzw. Martwej Ręki, który wprowadzony został w Związku Radzieckim w czasie zimnej wojny. Został zaprojektowany tak, by w przypadku ataku na dowództwo zareagować automatycznym odwetem jądrowym.

Prof. Andriej Lankow z seulskiego Uniwersytetu Kookmin nie ma wątpliwości, że prawo jest reakcją na śmierć Aliego Chameneiego, który zginął w ataku przeprowadzonym przez USA i Izrael w Iranie pod koniec lutego.

- Iran był sygnałem ostrzegawczym. Korea Północna dostrzegła niezwykłą skuteczność amerykańsko-izraelskich ataków dekapitacyjnych, które natychmiast wyeliminowały większość irańskiego kierownictwa, i teraz muszą być przerażeni - wskazywał uczony w rozmowie z The Telegraph.

Źródło: The Telegraph, NDTV

