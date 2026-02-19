W skrócie Kim Dzong Un zaprezentował 50 nowych wyrzutni rakietowych, które według mediów państwowych mają być wyposażone w pociski nuklearne.

Podczas ceremonii przywódca Korei Północnej podkreślił, że nowy system rakiet kalibru 600 mm ma łączyć precyzję i siłę z możliwością szybkiego użycia.

Według Kim Dzong Una broń ma odstraszać potencjalnych przeciwników, a jej użycie może doprowadzić do załamania infrastruktury wojskowej państwa przeciwnego.

Jak podała agencja AFP, Kim Dzong Un wziął udział w ceremonii prezentacji wyrzutni rakiet wielostrzałowych, które mogą przenosić głowice jądrowe w kierunku Korei Południowej.

Podczas ceremonii przywódca wygłosił przemówienie, w którym wychwalał nowy system rakiet kalibru 600 mm. Twierdził, że jest to wyjątkowa broń w skali światowej i "odpowiednia" do specjalnego ataku.

Korea Północna. Kim Dzon Un pochwalił się bronią

"Misją" lub "specjalną operacją" państwowe media północnokoreańskie nazywają sugerowany przez Kim Dzong Una atak na Koreę Południową lub wspierające ją siły USA w regionie. Na takie zastosowanie nowej broni wskazuje choćby to, że nie jest zdolna uderzać w bardzo odległe lokalizacje.

Kim przekonywał, że nowe pociski "łączą precyzję i siłę niszczycielską taktycznych rakiet balistycznych z możliwością ich szybkiego użycia".

Według dyktatora Korei Północnej broń ta ma "odstraszać" potencjalnych przeciwników oraz - jak cytuje KCNA - "jest pewne, że jeśli ta broń zostanie użyta, infrastruktura wojskowa i systemy dowodzenia przeciwnego państwa walczącego załamią się w jednej chwili".

Przygotowania przywódcy Korei Północnej do kongresu partii

W najbliższych dniach ma rozpocząć się kongres Partii Pracy, rządzącej w Korei Północnej. Jej lider Kim Dzong Un poinformował, że podczas nadchodzącego spotkania zostaną określone nowe cele wojskowe i budowlane.

- Dziewiąty Kongres naszej partii zapowie kolejną fazę inicjatywy i celu samowystarczalnej obrony - powiedział, cytowany przez agencję Reutera, powołującą się na KCNA.

Źródła: AFP, KCNA, Reuters

