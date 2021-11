Korea Północna wytwarza pluton do broni jądrowej. Są kolejne dowody

Oprac.: Dawid Kryska Świat

Ze zdjęć satelitarnych wynika, że reaktor do produkcji plutonu w północnokoreańskim ośrodku jądrowym Jongbjon wciąż pracuje - podał amerykański think tank 38 North, podkreślając, że pluton jest potrzebny do zapowiadanej przez reżim rozbudowy arsenału jądrowego.