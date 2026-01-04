Korea Północna wystrzeliła kolejne pociski. "To bardzo ważne"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

Korea Północna przeprowadziła w niedzielę test pocisków hipersonicznych - poinformowała północnokoreańska agencja prasowa KCNA. Próbę osobiście nadzorował Kim Dzong Un. Wcześniej tego samego dnia Korea Północna przeprowadziła również testy pocisków balistycznych.

Ekspozycja na ekranie telewizora startującego pocisku balistycznego z terenów ośnieżonych, w otoczeniu zbiorników wodnych, z widocznymi napisami w języku koreańskim i nazwą stacji YTN, na pierwszym planie sylwetki ludzi oglądających transmisję.
Korea Północna przeprowadziła w niedzielę dwa testy rakietoweJEON HEON-KYUN PAP/EPA

W skrócie

  • Korea Północna przeprowadziła dwa testy rakietowe jednego dnia. Najpierw wystrzeliła pociski balistyczne, później hipersoniczne.
  • Kim Dzong Un osobiście nadzorował testy, podkreślając ich znaczenie dla odstraszania nuklearnego.
  • Wystrzelone pociski trafiły w cele oddalone o około 1000 km.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak informuje agencja KCNA test rakiet hipersonicznych miał na celu sprawdzenie zdolności wojskowych do odstraszania potencjalnych wrogów.

- To bardzo ważna z powodu ostatnich kryzysów geopolitycznych i różnych innych okoliczności strategia, polegająca na utrzymaniu i rozbudowie silnego i godnego zaufania odstraszania nuklearnego - stwierdził Kim Dzong Un, który osobiście nadzorował próbę, cytowany przez KCNA.

Zobacz również:

Korea Północna przeprowadziła pierwszy test pocisków balistycznych w tym roku
Świat

Wystrzelono pociski balistyczne nad Morzem Japońskim. "Pełna gotowość"

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    Według północnokoreańskiej agencji prasowej pociski zostały wystrzelone w kierunku Morza Japońskiego na wschód od wybrzeży Korei Północnej. Miały one trafić w cele oddalone o ok. 1000 km.

    Korea Północna. Dwie próby rakietowe w ciągu jednego dnia

    Wcześniej w niedzielę Korea Północna wystrzeliła w kierunku Morza Japońskiego również kilka pocisków balistycznych. O testach poinformowało wtedy południowokoreańskie wojsko.

    Według armii Korei Południowej rakiety zostały wystrzelone ok. godziny 7.50 rano czasu lokalnego. Pokonały 900 km, po czym spadły do morza. Japońskie ministerstwo obrony przekazało z kolei. że rakiety leciały ok. 18 minut i wylądowały poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii.

    "Nasze wojsko utrzymuje postawę pełnej gotowości, ściśle dzieląc się informacjami na temat północnokoreańskich pocisków balistycznych ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią, w warunkach wzmożonego nadzoru" - przekazano w komunikacie Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów.

    Niedzielne testy były pierwszymi przeprowadzonymi przez Koreę Północną w tym roku. Poprzednio Pjongjang wystrzelił rakiety 7 listopada ubiegłego roku.

    Zobacz również:

    Korea Północna odpaliła pociski. Operacją nadzorował Kim Dzong Una
    Świat

    Dyktator alarmuje o nadciągającym zagrożeniu. Przeprowadzili próbny atak

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak
    "Polityczny WF": Kto jest największym przegranym 2025 roku?INTERIA.PL

    Najnowsze