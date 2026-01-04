W skrócie Korea Północna przeprowadziła dwa testy rakietowe jednego dnia. Najpierw wystrzeliła pociski balistyczne, później hipersoniczne.

Kim Dzong Un osobiście nadzorował testy, podkreślając ich znaczenie dla odstraszania nuklearnego.

Wystrzelone pociski trafiły w cele oddalone o około 1000 km.

Jak informuje agencja KCNA test rakiet hipersonicznych miał na celu sprawdzenie zdolności wojskowych do odstraszania potencjalnych wrogów.

- To bardzo ważna z powodu ostatnich kryzysów geopolitycznych i różnych innych okoliczności strategia, polegająca na utrzymaniu i rozbudowie silnego i godnego zaufania odstraszania nuklearnego - stwierdził Kim Dzong Un, który osobiście nadzorował próbę, cytowany przez KCNA.

Według północnokoreańskiej agencji prasowej pociski zostały wystrzelone w kierunku Morza Japońskiego na wschód od wybrzeży Korei Północnej. Miały one trafić w cele oddalone o ok. 1000 km.

Korea Północna. Dwie próby rakietowe w ciągu jednego dnia

Wcześniej w niedzielę Korea Północna wystrzeliła w kierunku Morza Japońskiego również kilka pocisków balistycznych. O testach poinformowało wtedy południowokoreańskie wojsko.

Według armii Korei Południowej rakiety zostały wystrzelone ok. godziny 7.50 rano czasu lokalnego. Pokonały 900 km, po czym spadły do morza. Japońskie ministerstwo obrony przekazało z kolei. że rakiety leciały ok. 18 minut i wylądowały poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii.

"Nasze wojsko utrzymuje postawę pełnej gotowości, ściśle dzieląc się informacjami na temat północnokoreańskich pocisków balistycznych ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią, w warunkach wzmożonego nadzoru" - przekazano w komunikacie Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów.

Niedzielne testy były pierwszymi przeprowadzonymi przez Koreę Północną w tym roku. Poprzednio Pjongjang wystrzelił rakiety 7 listopada ubiegłego roku.

