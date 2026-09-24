W skrócie Północnokoreańskie media poinformowały o przeprowadzeniu testów pocisków do unowocześnionej wyrzutni przy południowej granicy kraju.

Rakiety przetestowane na wyrzutni kalibru 240 mm mogą razić cele oddalone o 100 km w trybie trajektorii i o 115 km w trybie ślizgowym.

Minister spraw zagranicznych Korei Północnej zapowiedziała, że państwo nie zrezygnuje z broni jądrowej, a zagraniczne naciski wzmacniają program nuklearny.

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Według agencji KCNA północnokoreańskie testy broni zostały przeprowadzone we wtorek. Chodzi o wystrzelenie pocisków do zmodernizowanej wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej kalibru 240 mm.

Jak podają media, test wykazał, że rakiety są w stanie razić cele oddalone o 100 km w trybie lotu po trajektorii oraz o 115 km w połączonym trybie lotu ślizgowego.

Korea Północna zbroi południową granicę

W praktyce chodzi o zwiększanie siły ogniowej w rejonie graniczącym z Koreą Południową, którą władze w Pjongjangu uznają za wrogie państwo. Testy broni odbywają się w ramach pięcioletniego planu modernizacji armii.

Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej Pak Dzong Czon, który nadzorował wtorkowe działania, podkreślił, że północnokoreańska armia musi "skoncentrować najbardziej śmiercionośną i niszczycielską siłę uderzeniową na południowej granicy". Jak tłumaczył, wróg powinien być świadomy zagrożenia.

Seul w polu rażenia. Zagrożenie dla Korei Południowej

Lim Eul-chul, profesor Instytutu Studiów Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Kyungnam w Seulu, ocenił w rozmowie z agencją Reutera, że stolica Korei Południowej może znaleźć się w zasięgu uderzeń swojego sąsiada. Według niego stosowanie przez Pjongjang systemów precyzyjnego namierzania budzi obawy o potencjalny atak nawet na obszary gęsto zaludnione.

Minister spraw zagranicznych Korei Północnej Choe Son-hui oświadczyła w czwartek, że jej kraj nie zrezygnuje z broni atomowej, a wszelkie naciski ze strony innych państw przyczynią się do przyspieszenia rozbudowy systemu nuklearnego.

Oświadczenie minister to odpowiedź na ostatnie spotkanie przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Japonii, podczas którego potwierdzono zamiar demilitaryzacji północnokoreańskiej armii.

Źródła: Reuters, KCNA



