Korea Północna testuje "najbardziej śmiercionośną broń". "Powinni wiedzieć"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Korea Północna przetestowała pociski do unowocześnionej wyrzutni rakietowej. Jak przekazały tamtejsze media państwowe, broń ma zwiększyć zdolność rażenia wzdłuż południowej granicy kraju. Nadzorujący akcję dowódca wojskowy wskazywał na potrzebę rozmieszczenia w rejonie "najbardziej śmiercionośnych" sił uderzeniowych, by wysłać sygnał przeciwnikom reżimu.

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Wojskowy pojazd rakietowy podczas odpalania pocisku 240 mm, dym i ogień na tle górskiego krajobrazu.
Test pocisków zmodernizowanej wyrzutni kalibru 240 mmKCNA / KCNA VIA KNS AFP

W skrócie

  • Północnokoreańskie media poinformowały o przeprowadzeniu testów pocisków do unowocześnionej wyrzutni przy południowej granicy kraju.
  • Rakiety przetestowane na wyrzutni kalibru 240 mm mogą razić cele oddalone o 100 km w trybie trajektorii i o 115 km w trybie ślizgowym.
  • Minister spraw zagranicznych Korei Północnej zapowiedziała, że państwo nie zrezygnuje z broni jądrowej, a zagraniczne naciski wzmacniają program nuklearny.
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Według agencji KCNA północnokoreańskie testy broni zostały przeprowadzone we wtorek. Chodzi o wystrzelenie pocisków do zmodernizowanej wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej kalibru 240 mm.

Jak podają media, test wykazał, że rakiety są w stanie razić cele oddalone o 100 km w trybie lotu po trajektorii oraz o 115 km w połączonym trybie lotu ślizgowego.

Korea Północna zbroi południową granicę

W praktyce chodzi o zwiększanie siły ogniowej w rejonie graniczącym z Koreą Południową, którą władze w Pjongjangu uznają za wrogie państwo. Testy broni odbywają się w ramach pięcioletniego planu modernizacji armii.

Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej Pak Dzong Czon, który nadzorował wtorkowe działania, podkreślił, że północnokoreańska armia musi "skoncentrować najbardziej śmiercionośną i niszczycielską siłę uderzeniową na południowej granicy". Jak tłumaczył, wróg powinien być świadomy zagrożenia.

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Lim Eul-chul, profesor Instytutu Studiów Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Kyungnam w Seulu, ocenił w rozmowie z agencją Reutera, że stolica Korei Południowej może znaleźć się w zasięgu uderzeń swojego sąsiada. Według niego stosowanie przez Pjongjang systemów precyzyjnego namierzania budzi obawy o potencjalny atak nawet na obszary gęsto zaludnione.

Minister spraw zagranicznych Korei Północnej Choe Son-hui oświadczyła w czwartek, że jej kraj nie zrezygnuje z broni atomowej, a wszelkie naciski ze strony innych państw przyczynią się do przyspieszenia rozbudowy systemu nuklearnego.

Oświadczenie minister to odpowiedź na ostatnie spotkanie przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Japonii, podczas którego potwierdzono zamiar demilitaryzacji północnokoreańskiej armii.

Źródła: Reuters, KCNA

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