"Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un kierował udanym testem nowego, potężnego narzędzia do ataku nuklearnego - zwanego międzykontynentalnym pociskiem balistycznym (ICBM) "Hwasong-17" - informują państwowe media w Korei Północnej. Testy zostały przeprowadzone w czwartek.

Do sieci wyciekł film z tego zdarzenia, który emitowano w północnokoreańskiej państwowej telewizji. Na nagraniu widać Kim Dzong Una, który osobiście nadzoruje testy i wydaje polecenia.

Pocisk spadł do morza w japońskiej strefie

- Międzykontynentalny pocisk spadł do morza w japońskiej strefie ekonomicznej. "Według naszych analiz pocisk balistyczny leciał przez 71 minut i spadł o godz. 15.44 (godz. 7.44 czasu polskiego) ok. 150 km od leżącego na południu wyspy Hokkaido półwyspu Oshima - przekazał japoński wiceminister obrony Makoto Oniki. Dodał, że mógł to być nowy model międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM).

Reklama

Japońska straż przybrzeżna, która informowała wcześniej o wystrzeleniu północnokoreańskiego pocisku, sprecyzowała, że wylądował on na zachód od japońskiego wybrzeża. Jak przekazał japoński rząd, próba pocisku nie spowodowała żadnych zniszczeń.

Krytyka pod adresem Korei Północnej. "Złamano moratorium"

"Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in potępił próbę rakietową Korei Płn. i skrytykował przywódcę tego kraju Kim Dzong Una, który jego zdaniem złamał tym samym moratorium na testy pocisków dalekiego zasięgu" - przekazało biuro południowokoreańskiego prezydenta.

Była to 12 próba północnokoreańskiej broni dalekiego zasięgu w 2022 roku - informuje agencja AP. Dodaje, że według ekspertów celem niezwykle intensywnych testów północnokoreańskiego uzbrojenia jest nie tylko sam rozwój broni, ale również wywieranie nacisku na USA w związku z pogłębieniem się impasu wokół zamrożonych negocjacji nuklearnych między tymi państwami.

Siły zbrojne USA i Korei Płd. ostrzegały niedawno, że Korea Płn. przygotowuje się do testu swojego najpotężniejszego do tej pory pocisku balistycznego dalekiego zasięgu - przypomina AP. Korea Płn. przeprowadziła ostatni test rakiety o takim zasięgu w 2017 r. - przypomina agencja Reutera.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Korea Północna wystrzeliła rakietę balistyczną. Reakcja sąsiada © 2017 Associated Press