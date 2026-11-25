W skrócie
- Władze Korei Północnej uznały szefa szwajcarskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego Sylvaina Astiera za persona non grata i nakazały mu opuszczenie kraju w 48 godzin.
- Decyzja Pjongjangu to odpowiedź na sankcje Szwajcarii wobec obozu Songdowon, który według Berna służył do prowadzenia działań mających na celu rusyfikację ukraińskich dzieci.
- Północnokoreańskie MSZ wezwało również do całkowitego zamknięcia szwajcarskiej placówki dyplomatycznej działającej w kraju.
- Eksperci oceniają, że wydalenie dyplomaty stanowi ostrzeżenie dla innych państw, że udział w nakładaniu sankcji na Koreę Północną uniemożliwi poprawę wzajemnych relacji.
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Północnej, otwiera się w nowym oknie nakazało przedstawicielowi misji dyplomatycznej Szwajcarii opuszczenie kraju w ciągu 48 godzin. Wezwano również do całkowitego zamknięcia placówki.
"MSZ Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD) uznało szefa szwajcarskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w KRLD za osobę niepożądaną (persona non grata) i wezwało go do opuszczenia kraju w ciągu 48 godzin" - podała propagandowa agencja prasowa KCNA.
"Jakikolwiek akt naruszający suwerenne prawa KRLD i interesy jej obywateli nigdy nie będzie przez nas mile widziany" - podkreślono.
Szwajcarski dyplomata wydalony z Korei Północnej
Pak Hyon Su, dyrektor generalny Departamentu Europejskiego północnokoreańskiego MSZ, wezwał do siebie kierownika szwajcarskiej placówki Sylvaina Astiera i "wręczył mu memorandum, w którym zawarto żądanie zamknięcia biura".
Pjongjang, otwiera się w nowym oknie zażądał, aby Astier opuścił Koreę Północną "w związku z otwarcie wrogim działaniem władz szwajcarskich", polegającym na nałożeniu sankcji na Międzynarodowy Obóz Dziecięcy Songdowon, gdzie uczęszczają dzieci z Chin, otwiera się w nowym oknie i Rosji, otwiera się w nowym oknie.
- Przekaz ten nie jest skierowany wyłącznie do Szwajcarii - powiedział agencji AFP Koh Yu-hwan, emerytowany profesor Uniwersytetu Dongguk. - To ostrzeżenie dla innych państw, że nie dojdzie do poprawy relacji, jeśli będą one uczestniczyć w nakładaniu sankcji - dodał.
Szwajcaria utrzymywała poprawne relacje z Koreą Północną
Szwajcaria, jako państwo neutralne w stosunkach zewnętrznych, przez długi czas utrzymywała dobre relacje z Koreą Północną i pośredniczyła w jej kontaktach z Zachodem. W przeszłości do szwajcarskich szkół chodzili obecny przywódca kraju Kim Dzong Un, otwiera się w nowym oknie i jego siostra Kim Jo Dzong.
W 2020 roku, podczas pandemii COVID-19, otwiera się w nowym oknie, szwajcarska placówka dyplomatyczna w Pjongjangu została zamknięta.
W październiku ponownie ją otwarto. W tym okresie Koreę Północną po raz pierwszy od 2003 roku odwiedził minister spraw zagranicznych Szwajcarii. Nowa placówka podlega pod ambasadę w Pekinie, otwiera się w nowym oknie, która oficjalnie zajmuje się relacjami z Koreą Północną. W Bernie funkcjonuje natomiast północnokoreańska ambasada.
Do napięć między państwami doszło 4 listopada. Berno nałożyło sankcje na obóz w Wonsan, zarzucając placówce udział w "przenoszeniu do Korei Północnej ukraińskich dzieci z tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy, otwiera się w nowym oknie" oraz przyczynianie się do "działań mających na celu ich indoktrynację ideologiczną i rusyfikację".
W odpowiedzi we wtorek Kim Jo Dzong zagroziła zamknięciem szwajcarskiej placówki, jednocześnie potępiając nałożone sankcje.
Źródła: AFP, Reuters