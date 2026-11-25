W skrócie Władze Korei Północnej uznały szefa szwajcarskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego Sylvaina Astiera za persona non grata i nakazały mu opuszczenie kraju w 48 godzin.

Decyzja Pjongjangu to odpowiedź na sankcje Szwajcarii wobec obozu Songdowon, który według Berna służył do prowadzenia działań mających na celu rusyfikację ukraińskich dzieci.

Północnokoreańskie MSZ wezwało również do całkowitego zamknięcia szwajcarskiej placówki dyplomatycznej działającej w kraju.

Eksperci oceniają, że wydalenie dyplomaty stanowi ostrzeżenie dla innych państw, że udział w nakładaniu sankcji na Koreę Północną uniemożliwi poprawę wzajemnych relacji.

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Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Północnej, otwiera się w nowym oknie nakazało przedstawicielowi misji dyplomatycznej Szwajcarii opuszczenie kraju w ciągu 48 godzin. Wezwano również do całkowitego zamknięcia placówki.

"MSZ Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD) uznało szefa szwajcarskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w KRLD za osobę niepożądaną (persona non grata) i wezwało go do opuszczenia kraju w ciągu 48 godzin" - podała propagandowa agencja prasowa KCNA.

"Jakikolwiek akt naruszający suwerenne prawa KRLD i interesy jej obywateli nigdy nie będzie przez nas mile widziany" - podkreślono.

Szwajcarski dyplomata wydalony z Korei Północnej

Pak Hyon Su, dyrektor generalny Departamentu Europejskiego północnokoreańskiego MSZ, wezwał do siebie kierownika szwajcarskiej placówki Sylvaina Astiera i "wręczył mu memorandum, w którym zawarto żądanie zamknięcia biura".

Pjongjang, otwiera się w nowym oknie zażądał, aby Astier opuścił Koreę Północną "w związku z otwarcie wrogim działaniem władz szwajcarskich", polegającym na nałożeniu sankcji na Międzynarodowy Obóz Dziecięcy Songdowon, gdzie uczęszczają dzieci z Chin, otwiera się w nowym oknie i Rosji, otwiera się w nowym oknie.

- Przekaz ten nie jest skierowany wyłącznie do Szwajcarii - powiedział agencji AFP Koh Yu-hwan, emerytowany profesor Uniwersytetu Dongguk. - To ostrzeżenie dla innych państw, że nie dojdzie do poprawy relacji, jeśli będą one uczestniczyć w nakładaniu sankcji - dodał.

Szwajcaria utrzymywała poprawne relacje z Koreą Północną

Szwajcaria, jako państwo neutralne w stosunkach zewnętrznych, przez długi czas utrzymywała dobre relacje z Koreą Północną i pośredniczyła w jej kontaktach z Zachodem. W przeszłości do szwajcarskich szkół chodzili obecny przywódca kraju Kim Dzong Un, otwiera się w nowym oknie i jego siostra Kim Jo Dzong.

W 2020 roku, podczas pandemii COVID-19, otwiera się w nowym oknie, szwajcarska placówka dyplomatyczna w Pjongjangu została zamknięta.

W październiku ponownie ją otwarto. W tym okresie Koreę Północną po raz pierwszy od 2003 roku odwiedził minister spraw zagranicznych Szwajcarii. Nowa placówka podlega pod ambasadę w Pekinie, otwiera się w nowym oknie, która oficjalnie zajmuje się relacjami z Koreą Północną. W Bernie funkcjonuje natomiast północnokoreańska ambasada.

Do napięć między państwami doszło 4 listopada. Berno nałożyło sankcje na obóz w Wonsan, zarzucając placówce udział w "przenoszeniu do Korei Północnej ukraińskich dzieci z tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy, otwiera się w nowym oknie" oraz przyczynianie się do "działań mających na celu ich indoktrynację ideologiczną i rusyfikację".

W odpowiedzi we wtorek Kim Jo Dzong zagroziła zamknięciem szwajcarskiej placówki, jednocześnie potępiając nałożone sankcje.

Źródła: AFP, Reuters



