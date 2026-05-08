W skrócie Korea Północna planuje w tym roku rozmieścić nowe systemy artyleryjskie dalekiego zasięgu, które obejmą swoim zasięgiem rejon Seulu i prowincję Gyeonggi.

Kim Dzong Un przeprowadził inspekcję fabryki amunicji oraz testował pierwszy północnokoreański niszczyciel rakietowy Choe Hyon, który ma wejść do służby w połowie czerwca.

Pjongjang usunął ze swojej konstytucji zapis o dążeniu do zjednoczenia obu Korei i zadeklarował brak związania Traktatem o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej.

Jak przekazała oficjalna agencja prasowa KCNA, przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un odwiedził w środę fabrykę amunicji, aby dokonać inspekcji linii produkcyjnej pocisków kalibru 155 mm dla samobieżnych systemów artyleryjskich, które mają być rozmieszczone w pobliżu strefy zdemilitaryzowanej rozdzielającej oba państwa koreańskie.

Systemy "zapewnią znaczącą zmianę i przewagę w trakcie naszych operacji lądowych" - stwierdził Kim podczas wizyty w fabryce.

KCNA zacytowała również słowa Kima, który powiedział, że zasięg tych systemów wynosi ponad 60 km, co oznacza, że w ich zasięgu znajdzie się 10-milionowy Seul odległy od strefy o ok. 50 km oraz prowincja Gyeonggi, będąca najliczniej zamieszkaną południowokoreańską prowincją oraz ważnym hubem przemysłowym.

Kim dodał, że wzdłuż granicy strefy rozmieszczone będą także rakiety taktyczne i wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe.

Kim Dzong Un przetestował nowy okręt wojenny

Kim wraz ze swoją córką Ju Ae dokonał również inspekcji pierwszego północnokoreańskiego niszczyciela rakietowego Choe Hyon i odbył na jego pokładzie krótki rejs sprawdzając jego manewrowość i inne parametry - poinformowała KCNA.

W ostatnim czasie Korea Północna wystrzeliła kilka pocisków manewrujących z Choe Hyon. Według analityków, z okrętu będą mogły być wystrzeliwane również pociski uzbrojono w głowice nuklearne.

Podczas testów Kim Dzong Un miał wyrazić zadowolenie z nowego okrętu. Jednostka ma wejść do służby w połowie czerwca.

Korea Północna zaostrza kurs wobec Południa

Korea Północna i Korea Południowa pozostają formalnie w stanie wojny od 1950 roku, kiedy wybuchła wojna koreańska. Zakończyła się ona w 1953 roku, jednak nigdy nie doszło do podpisania traktatu pokojowego między oboma państwami, a Korea Północna uznaje Południe za swojego głównego wroga.

W ostatnim czasie Pjongjang oficjalnie oświadczył, że nie jest związany Traktatem o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (NPT). Ponadto z północnokoreańskiej konstytucji usunięto zapis mówiący o tym, że Korea Północna "dąży do zjednoczenia" obu państw koreańskich. Zamiast tego pojawił się zapis wskazujący, że terytorium Korei Północnej rozciąga się od granic z Rosją i Chinami na północy do granicy z Republiką Korei na południu.

W czwartek południowokoreańskie biuro prezydenta zapewniło, że zamierza dążyć do pokoju z Koreą Północną.

