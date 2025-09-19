Korea Północna przetestowała nową broń. Sąsiad drży
Kim Dzong Un osobiście nadzorował testy nowej serii dronów szturmowych, które mają wzmocnić siłę militarną Korei Północnej. Dyktator wezwał również do "zasadniczych wysiłków na rzecz szybkiego rozwoju technologii sztucznej inteligencji". Nowy ruch Pjongjangu wywołał emocje w Korei Południowej. "Drony budzą niepokój" - przekazał Hong Min z Koreańskiego Instytutu Zjednoczenia Narodowego.
Państwowa agencja KCNA opublikowała zdjęcia bezzałogowca niszczącego cel, opatrując je komentarzem o "doskonałej skuteczności bojowej dronów serii Kumsong".
Kim Dzong Un miał wyrazić "wielką satysfakcję" z rezultatu testów. Według niego drony stają się "głównym orężem działań wojskowych, co czyni ich rozwój najwyższym priorytetem i ważnym zadaniem w modernizacji sił zbrojnych" Korei Północnej.
Dyktator wezwał także do podjęcia "zasadniczych wysiłków na rzecz szybkiego rozwoju nowo wprowadzonej technologii sztucznej inteligencji oraz rozszerzenia i wzmocnienia zdolności do masowej produkcji". W ubiegłym roku Pjongjang zaprezentował swoje pierwsze drony bojowe.
Korea Północna militarnym mocarstwem? Drony mają w tym pomóc
W opiniach analityków cytowanych przez agencję Yonhap ostatnie działania Korei Północnej świadczą o dążeniu reżimu do uzyskania statusu militarnego mocarstwa. Hong Min z Koreańskiego Instytutu Zjednoczenia Narodowego w Seulu podkreślił, że "drony budzą niepokój, ponieważ stanowią niskokosztowe, wysoce skuteczne zagrożenie".
W zgodnych opiniach postęp Pjongjangu w tej dziedzinie jest efektem zacieśniającego się sojuszu z Rosją. Zdaniem ekspertów północnokoreańscy żołnierze, którzy walczą w Ukrainie, zdobywają doświadczenie w nowoczesnych działaniach wojennych, w tym w użyciu dronów.
Lim Eul-chul z południowokoreańskiego Kyungnam University podkreślił, że AI może pozwolić dronom "działać nawet w sytuacji zagłuszania sygnałów GPS lub komunikacyjnych". Dodał, że rozwój sztucznej inteligencji "nabrał tempa od 2024 r., czerpiąc z transferów technologii z Rosji i wniosków wyciąganych z udziału w wojnie przeciwko Ukrainie".
Wojna w Ukrainie. Korea Północna wspiera Rosję
Z najnowszego raportu niemieckiej Fundacji im. Friedricha Naumanna wynika, że od 2023 r. Pjongjang wysłał na potrzeby Moskwy broń o wartości co najmniej 5,6 mld dolarów oraz ok. 15 tys. żołnierzy, aby wesprzeć Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie.
W zamian Korea Płn. otrzymała od 450 mln do 1,2 mld dolarów. Na początku września południowokoreański wywiad poinformował, że na froncie w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji dotychczas poniosło śmierć ok. 2 tys. wojskowych z Korei Północnej.