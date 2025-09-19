W skrócie Kim Dzong Un nadzorował testy nowej serii północnokoreańskich dronów szturmowych Kumsong oraz podkreślił potrzebę rozwoju sztucznej inteligencji w armii.

Pjongjang zacieśnia współpracę wojskową z Rosją, wysyłając broń i żołnierzy wspierając Moskwę w wojnie przeciwko Ukrainie, w zamian otrzymując pieniądze i technologię.

Eksperci podkreślają rosnące zagrożenie ze strony tanich i skutecznych dronów oraz szybki rozwój północnokoreańskiej technologii militarnej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Państwowa agencja KCNA opublikowała zdjęcia bezzałogowca niszczącego cel, opatrując je komentarzem o "doskonałej skuteczności bojowej dronów serii Kumsong".

Kim Dzong Un miał wyrazić "wielką satysfakcję" z rezultatu testów. Według niego drony stają się "głównym orężem działań wojskowych, co czyni ich rozwój najwyższym priorytetem i ważnym zadaniem w modernizacji sił zbrojnych" Korei Północnej.

Dyktator wezwał także do podjęcia "zasadniczych wysiłków na rzecz szybkiego rozwoju nowo wprowadzonej technologii sztucznej inteligencji oraz rozszerzenia i wzmocnienia zdolności do masowej produkcji". W ubiegłym roku Pjongjang zaprezentował swoje pierwsze drony bojowe.

Korea Północna militarnym mocarstwem? Drony mają w tym pomóc

W opiniach analityków cytowanych przez agencję Yonhap ostatnie działania Korei Północnej świadczą o dążeniu reżimu do uzyskania statusu militarnego mocarstwa. Hong Min z Koreańskiego Instytutu Zjednoczenia Narodowego w Seulu podkreślił, że "drony budzą niepokój, ponieważ stanowią niskokosztowe, wysoce skuteczne zagrożenie".

W zgodnych opiniach postęp Pjongjangu w tej dziedzinie jest efektem zacieśniającego się sojuszu z Rosją. Zdaniem ekspertów północnokoreańscy żołnierze, którzy walczą w Ukrainie, zdobywają doświadczenie w nowoczesnych działaniach wojennych, w tym w użyciu dronów.

Lim Eul-chul z południowokoreańskiego Kyungnam University podkreślił, że AI może pozwolić dronom "działać nawet w sytuacji zagłuszania sygnałów GPS lub komunikacyjnych". Dodał, że rozwój sztucznej inteligencji "nabrał tempa od 2024 r., czerpiąc z transferów technologii z Rosji i wniosków wyciąganych z udziału w wojnie przeciwko Ukrainie".

Wojna w Ukrainie. Korea Północna wspiera Rosję

Z najnowszego raportu niemieckiej Fundacji im. Friedricha Naumanna wynika, że od 2023 r. Pjongjang wysłał na potrzeby Moskwy broń o wartości co najmniej 5,6 mld dolarów oraz ok. 15 tys. żołnierzy, aby wesprzeć Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie.

W zamian Korea Płn. otrzymała od 450 mln do 1,2 mld dolarów. Na początku września południowokoreański wywiad poinformował, że na froncie w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji dotychczas poniosło śmierć ok. 2 tys. wojskowych z Korei Północnej.

Pytania o to, co zniszczyło dom w Wyrykach. Szef MSZ: Nie mamy jeszcze pełnej wiedzy, co tam spadło Polsat News Polsat News