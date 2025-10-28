Korea Północna pręży muskuły. Wystrzelono rakiety, nieprzypadkowy moment

Korea Północna przeprowadziła ćwiczenia i wystrzeliła na Morzu Żółtym rakiety manewrujące typu morze-ziemia. Do testu doszło tuż przed wizytą Donalda Trumpa w Korei Południowej. W tym samym czasie przedstawicielka północnokoreańskich władz ostrzegła na szczycie w Mińsku, że "stajemy w obliczu groźby konfliktu nuklearnego i zagrożenia dla bezpieczeństwa naszego półwyspu".

Korea Północna przeprowadziła test rakiet manewrujących. Wybrali nieprzypadkowy moment. Zdj. ilustracyjne
We wtorek Korea Północna przeprowadziła test strategicznych rakiet manewrujących - podała agencja Reutera. Chodzi o pociski typu morze-ziemia. Kim Dzong Un nie był obecny podczas ćwiczeń.

Próbę przeprowadzono na Morzu Żółtym. Akwen znajduje się między Półwyspem Koreańskim i wybrzeżem chińskim.

Uwagę zwraca moment, w którym doszło do testu. Na kontynencie azjatyckim przebywa obecnie Donald Trump, który w środę przyleci do Korei Południowej na forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. W mieście Gyeongju ma się spotkać z regionalnymi przywódcami.

Donald Trump w Japonii: Jeśli znajdziemy się w stanie wojny, to ją wygramy

Prezydent USA we wtorek wylądował w Japonii, gdzie spotkał się z konserwatywną premier Sanae Takaichi.

- W przeciwieństwie do poprzednich administracji nie będziemy politycznie poprawni, gdy chodzi o obronę Stanów Zjednoczonych. Jeśli znajdziemy się w stanie wojny, to ją wygramy - powiedział Trump na pokładzie lotniskowca USS George Washington znajdującego się w amerykańskiej bazie w Yokosuce.

- Japonia jest gotowa do jeszcze bardziej proaktywnego przyczynienia się do pokoju i stabilności w regionie - deklarowała premier Takaichi.

    Korea Północna alarmuje. "Potencjalne użycie broni jądrowej"

    Tymczasem przedstawicielka Korei Północnej jest w białoruskim Mińsku, gdzie odbywa się trzecia edycja Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Euroazjatyckiego. - Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie zagrożenia wiszące nad kontynentem euroazjatyckim - zapewniła minister spraw zagranicznych Choe Son-hui.

    Bliska współpracownica Kim Dzong Una jako zagrożenie wymieniła trzy państwa: Koreę Południową, Stany Zjednoczone oraz Japonię. Jej zdaniem wymienione kraje zwiększają globalne napięcia poprzez trójstronną współpracę.

    - Korea Północna jest świadkiem różnych ćwiczeń i działań wojskowych wymierzonych w nasz kraj - mówiła Choe Son-hui. Jak zauważyła, istnieje scenariusz "potencjalnego użycia broni jądrowej". - Stajemy teraz w obliczu groźby konfliktu nuklearnego i zagrożenia dla bezpieczeństwa naszego półwyspu - ostrzegła.

    Źródło: Reuters, Yonhap

