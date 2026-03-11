Korea Północna pręży muskuły. Kim zabrał córkę na próbę niszczyciela

Państwowe północnokoreańskie media poinformowały o kolejnej próbie rakietowej nadzorowanej przez rządzącego krajem Kim Dzong Una. Przywódcy towarzyszyła jego córka Kim Dzu Ae. Władze Pjongjangu odniosły się także do wyboru nowego przywódcy Iranu, Modżtaby Chameneiego.

Korea Północna przeprowadziła kolejną próbę rakietową. Nadzorował ją Kim Dzong Un w towarzystwie córki
Kim obserwował próbne wystrzelenie pocisku w towarzystwie córkiSTR / KCNA VIA KNSAFP

  • Państwowe media Korei Północnej poinformowały o próbie rakietowej nadzorowanej przez Kim Dzong Una, któremu towarzyszyła córka Kim Dzu Ae.
  • MSZ Korei Północnej ogłosiło poparcie dla wyboru Modżtaby Chameneia na najwyższego przywódcę Iranu i potępiło amerykańsko-izraelskie ataki na Iran.
  • Ekspert Karol Starowicz ocenił, że kolejna próba jądrowa Korei Północnej może zostać przeprowadzona na wodach międzynarodowych z użyciem okrętu.
Kim obserwował na monitorze próbne wystrzelenie "strategicznego pocisku manewrującego" z nowego niszczyciela północnokoreańskiej marynarki wojennej - podała państwowa agencja prasowa KCNA. Na zdjęciach publikowanych przez północnokoreańskie media widać, że przywódcy towarzyszyła jego córka Kim Dzu Ae.

Według KCNA Kim podkreślił potrzebę utrzymania i powiększania "potężnego i niezawodnego odstraszania przed wojną jądrową".

    Podobny test przeprowadzono w ubiegłym tygodniu, przed wejściem niszczyciela na służbę. Określenie "strategiczny" w odniesieniu do pocisku sugeruje, że może on przenosić ładunki nuklearne - oceniła południowokoreańska agencja Yonhap.

    Korea Północna straszy bronią. Ekspert o możliwym scenariuszu

    Jak pisaliśmy w Interii, potencjał nuklearny Pjongjangu jest trudny do oszacowania, gdyż Korea sama żadnych danych nie udostępnia ani nikogo nie dopuszcza do swojego arsenału.

    - Jeśli będzie kolejna próba jądrowa, to prawdopodobnie przeprowadzą ją na wodach międzynarodowych. Terytorium Korei Północnej jest małe, ma 120 tysięcy kilometrów kwadratowych. Dla porównania sam Teksas w Stanach Zjednoczonych ma prawie 700 tysięcy kilometrów kwadratowych. Korea Północna ma za sobą kilka prób jądrowych, więc nie może eksploatować własnego terytorium w nieskończoność. Dlatego prawdopodobny jest scenariusz wykorzystania okrętu atomowego i przeprowadzenie próby jądrowej na morzu - ocenił w rozmowie z Interią koreanista Karol Starowicz.

      Iran z nowym przywódcą. Pjongjang "szanuje prawo i wybór" Irańczyków

      KCNA przytoczyła również oświadczenie rzecznika MSZ na temat wyboru Modżtaby Chameneiego na najwyższego przywódcę Iranu po śmierci jego ojca, dotychczasowego przywódcy Alego Chameneiego, który zginął w amerykańsko-izraelskich bombardowaniach 28 lutego.

      Rzecznik oświadczył, że władze Korei Północnej "szanują prawo i wybór Irańczyków do wyznaczenia swojego najwyższego przywódcy". Potępił również amerykańsko-izraelskie ataki na Iran, które określił jako nielegalne. Ocenił, że niszczą one pokój w regionie i destabilizują sytuację na całym świecie.

      Korea Północna i Iran utrzymują bliskie relacje. Oba kraje są objęte międzynarodowymi sankcjami i izolowanymi z powodu swoich programów zbrojeniowych. Pjongjang i Teheran wspierały też Moskwę w jej wojnie przeciwko Ukrainie.

