W skrócie Siostra Kim Dzong Una krytykuje próby pojednania ze strony Korei Południowej, nazywając je "mrzonkami" i podkreśla brak woli polepszenia stosunków.

Korea Północna zaprzecza doniesieniom o demontażu głośników propagandowych przy granicy i utrzymuje twardą postawę wobec Seulu.

Kim Jo Dzong stanowczo odrzuca możliwość dialogu zarówno z Koreą Południową, jak i Stanami Zjednoczonymi.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Wielokrotnie wyjaśnialiśmy, że nie mamy woli poprawy stosunków z Republiką Korei (...) i to stanowcze stanowisko i punkt widzenia zostanie w przyszłości utrwalone w naszej konstytucji" - oświadczyła Kim Jo Dzong, cytowana przez rządową agencję KCNA.

"Jestem przekonana, że polityka Seulu wobec Korei Północnej pozostaje niezmienna i nigdy się nie zmieni" - dodała.

W ten sposób siostra Kim Dzong Una odniosła się do serii gestów pojednawczych ze strony nowego rządu prezydenta Korei Południowej Li Dze Mjunga, obejmujących zawieszenie nadawania propagandy skierowanej przeciwko władzom w Pjongjangu, demontaż głośników w strefie przygranicznej oraz propozycje zmian w corocznych ćwiczeń wojskowych z USA.

Korea Północna. Demontaż głośników wzdłuż granicy. "Próba odwrócenia uwagi"

Wcześniej wojsko Korei Południowej informowało, że armia Północy również zdemontowała część głośników propagandowych wzdłuż granicy.

Siostra Kim Dzong Una jednak stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom. Nazwała je "bezpodstawnym jednostronnym przypuszczeniem i próbą odwrócenia uwagi" oraz zadeklarowała, że Północ "nie zamierza ich usuwać".

Za kadencji poprzedniego prezydenta Yoon Suk Yeola Korea Południowa nadawała z głośników rozmieszczonych wzdłuż granicy audycje propagandowe, krytykujące przywództwo Północy.

Kim Jo Dzong: Korea Północna nie zasiądzie do dialogu z USA

Kim Jo Dzong ostrzegła również, że ostatnia zmiana w planach dotyczących zbliżających się manewrów Korei Południowej z USA pod kryptonimem Ulchi Freedom Shield "nie zasługuje na pochwałę i okaże się bezskuteczna".

Seul przełożył prawie połowę z około 40 ćwiczeń zaplanowanych na 18-28 sierpnia na następny miesiąc.

Siostra Kim Dzong Una zapowiedziała również, że Korea Północna nie zasiądzie do dialogu ze Stanami Zjednoczonymi. Dodała, że doniesienia o takiej możliwości to "fałszywe przypuszczenia".

Źródło: Reuters

"Polityczny WF". Będzie wejście do KRS? Szykują operację jak w TVP INTERIA.PL