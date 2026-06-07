Korea Północna odpowiada Chinom i USA. "Nie podlega negocjacjom"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Program nuklearny Korei Północnej nie podlega negocjacjom - stwierdziła siostra przywódcy kraju Kim Dzong Una, Kim Jo Dzong. W ten sposób odniosła się do twierdzeń Białego Domu, że podczas niedawnego spotkania Xi Jinping i Donald Trump ustalili, iż będą dążyć do denuklaryzacji Korei.

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Kim Jo Dzong, siostra Kim Dzong Una
Siostra Kim Dzong Una Kim Jo DzongJorge Silva/Pool via BloombergGetty Images

W skrócie

  • Siostra Kim Dzong Una, Kim Jo Dzong, zadeklarowała, że program nuklearny Korei Północnej nie podlega negocjacjom i że kraj nie zaakceptuje gróźb.
  • Kim Jo Dzong skrytykowała twierdzenia Białego Domu o wspólnych dążeniach USA i Chin do denuklaryzacji Korei Północnej, uznając je za fałszywe informacje.
  • Xi Jinping ma złożyć wizytę w Korei Północnej, która od lat utrzymuje swój program nuklearny mimo zakazów ONZ i wpisała status państwa nuklearnego do konstytucji w 2023 roku.
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"Prezydent Trump i prezydent Xi potwierdzili, że ich wspólnym celem jest denuklaryzacja Korei Północnej" - poinformował Biały Dom po niedawnym szczycie amerykańsko-chińskim. Według siostry Kim Dzong Una, jest to jednak nieprawda.

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Kim Jo Dzong wprost o programie nuklearnym: Nie podlega negocjacjom

- Nasz status mocarstwa nuklearnego nie podlega negocjacjom - stwierdziła Kim Jo Dzong w oświadczeniu wydanym dla północnokoreańskiej gazety "Rodong Sinmun". Dodała również, że Korea Północna "nie będzie tolerować żadnych gróźb".

- Niektórzy urzędnicy w Stanach Zjednoczonych nadal nie obudzili się ze swoich eskapistycznych i anachronicznych snów. To nic więcej niż zwyczajne rozpowszechnianie fałszywych informacji przez Waszyngton - powiedziała Kim Jo Dzong.

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Według niej amerykańskie próby podważenia północnokoreańskiego statusu mocarstwa nuklearnego "nie mają mocy prawnej". - Polityka ciągłego wzmacniania odstraszania nuklearnego w celu samoobrony kraju, ustanowiona przez przywódcę narodu, jest nieodwracalna i musi być realizowana bez porażek - dodała Kim.

Xi Jinping przybędzie z wizytą do Korei Północnej

Wypowiedź Kim Jo Dzong przypadła na przeddzień wizyty w kraju przywódcy Chin Xi Jinpinga. Przybędzie on do Korei Północnej w poniedziałek i będzie przebywał do wtorku.

Korea Północna jest jednym z najbardziej izolowanych krajów świata. Chiny są jednak jednym z najbliższych sojuszników Pjongjangu, zapewniającym mu wsparcie zarówno polityczne jak i gospodarcze.

Dla Xi Jinpinga spotkanie z Kim Dzong Unem będzie kolejnym istotnym w ostatnim czasie. W ubiegłym miesiącu spotkał się on z prezydentami USA Donaldem Trumpem i Rosji Władimirem Putinem. Wizyta w Korei Północnej będzie pierwszą od siedmiu lat.

Reżim w Pjongjangu od lat rozwija swój program nuklearny, jak i program rozwoju pocisków balistycznych, mimo że rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ zakazuje jej tego. W 2023 roku status państwa nuklearnego został wpisany do północnokoreańskiej konstytucji.

Źródło: AFP

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