W skrócie Kim Jo Dzong zapowiedziała możliwość zamknięcia szwajcarskiej placówki dyplomatycznej w Pjongjangu, która została otwarta zaledwie w październiku bieżącego roku.

Reakcja władz Korei Północnej jest bezpośrednim następstwem nałożenia przez Szwajcarię sankcji na obóz w Wonsan, gdzie mają być indoktrynowane ukraińskie dzieci.

Szwajcaria oskarżyła władze Korei Północnej o udział w działaniach mających na celu ideologiczne ukierunkowanie i rusyfikację dzieci z okupowanych terenów Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W październiku Szwajcaria otworzyła w Pjongjangu swoją placówkę dyplomatyczną. Teraz, po zaledwie miesiącu funkcjonowania, grozi jej jednak zamknięcie. Wszystko przez sankcje, które kraj nałożył na północnokoreański obóz, gdzie ma dochodzić do indoktrynacji ukraińskich dzieci pochodzących z terenów okupowanych przez Rosjan.

"Uważam, że szwajcarska placówka dyplomatyczna właśnie straciła usprawiedliwienie dla swojego istnienia" - stwierdziła w oświadczeniu siostra Kim Dzong Una Kim Jo Dzong.

Rozwiń

"Poproszę ministerstwo spraw zagranicznych o dokładne zbadanie w najbliższych dniach kwestii usunięcia szwajcarskiej placówki dyplomatycznej z Pjongjangu i podjęcia odpowiednich działań" - dodała.

Według Kim Jo Dzong trudno o nawiązanie dobrych relacji z Bernem, ponieważ "podważa on suwerenność Korei Północnej, a nawet wolności i prawa jej obywateli, idąc śladami Londynu i Brukseli".

Korea Północna. Szwajcarska placówka dyplomatyczna może zostać zamknięta po miesiącu

Szwajcaria przez długi czas utrzymywała dobre relacje z Koreą Północną i pośredniczyła w kontaktach Korei z Zachodem. W Szwajcarii w przeszłości do szkół chodzili również obecny przywódca kraju Kim Dzong Un oraz sama Kim Jo Dzong. W 2020 roku podczas pandemii COVID-19 szwajcarska placówka dyplomatyczna w Pjongjangu została jednak zamknięta.

W październiku ponownie została ona jednak otwarta. W tym samym czasie Koreę Północną po raz pierwszy od 2003 roku odwiedził również minister spraw zagranicznych Szwajcarii. Nowa placówka podlega pod ambasadę w Pekinie, która oficjalnie zajmuje się relacjami z Koreą Północną. W Bernie funkcjonuje natomiast północnokoreańska ambasada.

Władze Szwajcarii nałożyły sankcje na północnokoreański obóz dla dzieci 4 listopada. Według Berna do obozu w mieście Wonsan "przewożone są dzieci z tymczasowo okupowanych terenów Ukrainy", a władze Korei Północnej biorą udział w "działaniach mających na celu ukierunkowanie ideologiczne i rusyfikację ukraińskich dzieci".



