W skrócie Kim Dzong Un zapowiedział szybkie rozszerzenie arsenału nuklearnego Korei Północnej.

Korea Północna określa wspólne ćwiczenia USA i Korei Południowej jako zagrożenie i prowokację do wojny.

Waszyngton i Seul tłumaczą manewry jako działania defensywne skierowane przeciwko potencjalnym atakom.

Północnokoreański przywódca w ten sposób odniósł się do rozpoczętych w tym tygodniu manewrów wojskowych. Waszyngton i Seul ćwiczą reakcję na zagrożenia nuklearne ze strony Pjongjnagu.

"Ulchi Freedom Shield" to drugie z dwóch corocznych ćwiczeń obu państw, organizowanych od 2022 roku. Tym razem część zadań zostało rozłożonych w czasie, ponieważ prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung mówi o ograniczeniu napięć na Półwyspie Koreańskim.

USA i Korea Południowa podkreślają, że działania te mają charakter wyłącznie defensywny, natomiast Korea Północna regularnie określa ćwiczenia sojusznicze jako zapowiedź inwazji.

Kim Dzong Un zapowiada: Więcej broni nuklearnej

Również teraz Kim Dzong Un stwierdził, organizacja manewrów to "wyraźny zamiar pozostania jak najbardziej wrogim i konfrontacyjnym". Wypowiedź padła podczas wizyty Kima na nowym północnokoreańskim niszczycielu marynarki wojennej.

Przywódca dodał, że jego kraj musi "szybko rozszerzyć" swoje uzbrojenie nuklearne. Cytowany przez państwową agencję KCNA argumentował, że ćwiczenia USA i Korei Południowej obejmowały "element nuklearny".

Spotkanie w Waszyngtonie. Temat: Korea Północna

- Korea Północna demonstruje swoją odmowę zaakceptowania denuklearyzacji i wolę nieodwracalnego ulepszenia broni nuklearnej - komentuje w rozmowie z Reutersem Hong Min, analityk w Koreańskim Instytucie Zjednoczenia Narodowego.

Jak wskazuje agencja, sprawa rozwoju broni jądrowej w Korei Północnej ma zostać omówiona na zapowiedzianym spotkaniu prezydentów Donalda Trumpa i Li Dze Mjunga 25 sierpnia w Waszyngtonie.

Reuters przytacza też dane, z których wynika, że Pjongjang posiada materiał rozszczepialny do budowy 90 głowic nuklearnych, ale prawdopodobnie powstało ich około 50.

