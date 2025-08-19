Korea Północna chce budować więcej głowic. Kim mówi o "prowokacji"

Jakub Krzywiecki

Jakub Krzywiecki

Kim Dzong Un ogłosił, że Korea Północna musi rozszerzyć swoje możliwości nuklearne. Jednocześnie stwierdził, że intencją działań Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej jest "sprowokowanie wojny".

Kim Dzong Un wizytował niszczyciel "Choe Hyon" o wyporności 5000 ton. Korea Północna chce mieć trzy takie jednostki
Kim Dzong Un wizytował niszczyciel "Choe Hyon" o wyporności 5000 ton. Korea Północna chce mieć trzy takie jednostkiSTR / KCNA VIA KNS AFP

W skrócie

  • Kim Dzong Un zapowiedział szybkie rozszerzenie arsenału nuklearnego Korei Północnej.
  • Korea Północna określa wspólne ćwiczenia USA i Korei Południowej jako zagrożenie i prowokację do wojny.
  • Waszyngton i Seul tłumaczą manewry jako działania defensywne skierowane przeciwko potencjalnym atakom.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Północnokoreański przywódca w ten sposób odniósł się do rozpoczętych w tym tygodniu manewrów wojskowych. Waszyngton i Seul ćwiczą reakcję na zagrożenia nuklearne ze strony Pjongjnagu.

"Ulchi Freedom Shield" to drugie z dwóch corocznych ćwiczeń obu państw, organizowanych od 2022 roku. Tym razem część zadań zostało rozłożonych w czasie, ponieważ prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung mówi o ograniczeniu napięć na Półwyspie Koreańskim.

USA i Korea Południowa podkreślają, że działania te mają charakter wyłącznie defensywny, natomiast Korea Północna regularnie określa ćwiczenia sojusznicze jako zapowiedź inwazji.

Kim Dzong Un zapowiada: Więcej broni nuklearnej

Również teraz Kim Dzong Un stwierdził, organizacja manewrów to "wyraźny zamiar pozostania jak najbardziej wrogim i konfrontacyjnym". Wypowiedź padła podczas wizyty Kima na nowym północnokoreańskim niszczycielu marynarki wojennej.

Zobacz również:

Mapa Korei Północnej i głośniki graniczne demontowane przez żołnierzy Korei Południowej w 2018. Później zostały ponownie zamontowane. Jeden z symboli napięć między Koreami
Świat

Koreański pragmatyzm. Sojusznik USA chce rozmów z sojusznikiem Rosji

Jakub Krzywiecki
Jakub Krzywiecki

    Przywódca dodał, że jego kraj musi "szybko rozszerzyć" swoje uzbrojenie nuklearne. Cytowany przez państwową agencję KCNA argumentował, że ćwiczenia USA i Korei Południowej obejmowały "element nuklearny".

    Spotkanie w Waszyngtonie. Temat: Korea Północna

    - Korea Północna demonstruje swoją odmowę zaakceptowania denuklearyzacji i wolę nieodwracalnego ulepszenia broni nuklearnej - komentuje w rozmowie z Reutersem Hong Min, analityk w Koreańskim Instytucie Zjednoczenia Narodowego.

    Jak wskazuje agencja, sprawa rozwoju broni jądrowej w Korei Północnej ma zostać omówiona na zapowiedzianym spotkaniu prezydentów Donalda Trumpa i Li Dze Mjunga 25 sierpnia w Waszyngtonie.

    Reuters przytacza też dane, z których wynika, że Pjongjang posiada materiał rozszczepialny do budowy 90 głowic nuklearnych, ale prawdopodobnie powstało ich około 50.

    Zobacz również:

    Kim Dzong Un odwiedził poligon na zachodzie kraju
    Świat

    Kim Dzong Un apeluje do żołnierzy. Kładzie nacisk na wojnę

    Artur Pokorski
    Artur Pokorski
    Władysław Teofil Bartoszewski w "Graffiti": Waszyngton utrzymuje bardzo dobre stosunki z PolskąPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze