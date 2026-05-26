Kopuła gorąca szczelnie zakryła Europę. Są pierwsze ofiary śmiertelne

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Siedem osób zmarło we Francji, na Wyspach Brytyjskich padły nowe rekordy gorąca, a we Włoszech zakazuje się pracy na zewnątrz. To tylko niektóre skutki fali upałów, która zalewa zachodnią i południową Europę. Miejscami temperatury osiągnęły 35 stopni Celsjusza, zanotowano również tropikalne noce, i to w kraju, w którym nie jest to oczywiste.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Upał zalewa zachodnią i południową Europę. Zanotowano już tropikalne noce, niedługo będą kolejne
Kopuła gorąca zakryła zachodnią i południową Europę. Fala upałów zalewa kolejne kraje, w tym Wielką BrytanięROBIN UTRECHT/ANP/AFP/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • We Francji, Włoszech i na Wyspach Brytyjskich odnotowano niebezpieczne upały i rekordowo wysokie temperatury.
  • W niektórych regionach miejscach wprowadzono zakaz pracy na zewnątrz w najcieplejszych godzinach dnia.
  • We Francji z powodu upału zginęło siedem osób. W wielu miejscach obowiązują pomarańczowe alerty pogodowe, a temperatury są nawet o 13 stopni wyższe niż zwykle o tej porze roku.
  • W Wielkiej Brytanii padły historyczne rekordy gorąca w maju, a w Londynie zanotowano noc tropikalną.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Nad dużą częścią Europy utworzyła się kopuła gorąca, za sprawą której w wielu krajach panują ekstremalne upały. Dotykają one nie tylko państwa rejonu Morza Śródziemnego, które doświadczały tego wielokrotnie w przeszłości, lecz również chłodniejsze rejony, bardziej na północy.

Sprawdź, czy jest szansa na upał w Polsce! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Bezlitosna pogoda we Francji. Ofiary nie tylko nad wodą

Szczególnie trudna sytuacja panuje obecnie we Francji. Z powodu upałów zginęło tam łącznie siedem osób: pięć utonęło, a dwie zmarły podczas uprawiania sportów na świeżym powietrzu - poinformowała rzeczniczka rządu Maud Bregeon w rozmowie z telewizją TF1.

Do utonięć doszło w kilku różnych regionach kraju, od wybrzeża Atlantyku po południowe rejony Lyonu. Wszystkie te zgony wiąże się z panującym we Francji gorącem.

We wtorek pomarańczowe ostrzeżenia z powodu wysokich temperatur obowiązują w rejonach Finistere, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Manche, Loire-Atlantique, Mayenne, Maine i Loire oraz Vendee.

W praktycznie całej Francji panuje obecnie upał, a miejscami notuje się temperatury sięgające 33-36 stopni Celsjusza. Służba meteorologiczna nazywa to "wczesnym, niezwykłym i długotrwałym epizodem upałów".

Według francuskich specjalistów kopuła ciepła nad Europą Zachodnią spowodowała gwałtowny wzrost temperatur od weekendu. Miejscami temperatury były o 9-13 stopni wyższe od średniej dla tej pory roku. Upały w maju, zwłaszcza na zachodzie kraju są wyjątkowym zjawiskiem.

Mapa Europy z prognozą anomalii temperatury, ukazująca wyraźnie podwyższone temperatury w centralnej i zachodniej części kontynentu, gdzie dominuje intensywny czerwony kolor, oraz chłodniejsze strefy zaznaczone na niebiesko na wschodzie.
Cała zachodnie Europa doświadcza fali rekordowych upałów. Miejscami zanotowano już tropikalne noceWXChartsmateriał zewnętrzny

Nie tylko Francja zmaga się z niebezpieczną pogodą i rekordowymi temperaturami.

Zobacz również:

We wtorek są realne szanse na upał. Miejscami na północnym zachodzie może być 30 stopni - ostrzega IMGW
Polska

Od początku roku nie było takich ostrzeżeń. Czuć, że zbliża się lato

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Włosi i Hiszpanie nie popracują na zewnątrz. Jest zbyt niebezpiecznie

"Brakuje słów, by opisać skutki globalnego ocieplenia" - napisali włoscy synoptycy z serwisu IlMeteo, prezentując warunki panujące na Półwyspie Apenińskim.

We Włoszech afrykański wyż sprowadził temperatury sięgające 35 stopni Celsjusza. Specjaliści oceniają, że tam apogeum upałów przypadnie na dwa najbliższe dni i w wielu miejscach utrzymają się temperatury dochodzące do 34-35 stopni, czyli znacznie powyżej majowej średniej.

Mapa przedstawiająca anomalię temperatur dla obszaru południowej Europy, w tym Włoch, Bałkanów i części Francji, z wyraźnym zaznaczeniem znacznie wyższych temperatur od normy klimatycznej na większości terytorium, szczególnie we Włoszech i na północy r...
Włoscy synoptycy ostrzegają przed temperaturami sięgającymi 35 stopni za dnia oraz tropikalnymi nocamiWXChartsmateriał zewnętrzny

Z najcięższymi upałami będą się zmagać rejony Doliny Padu, w tym takie miasta jak Mediolan, Bolonia i Ferrara, ale też tereny między Toskanią a Lacjum, więc również Florencja i Rzym.

Od upałów Włosi nie odpoczną nawet po zachodzie słońca, ponieważ w wielu miejscach synoptycy spodziewają się tropikalnych nocy, czyli takich, w trakcie których temperatura nie spada poniżej 20 stopni.

Ze względów bezpieczeństwa w niektórych częściach kraju wprowadzono ograniczenia w pracy na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. W regionie Lazio, w tym w Rzymie obejmuje to okres między godz. 12:30 a 16:00. Tam nie należy wykonywać prac wiążących się z "wydłużonym wystawieniem na słońce".

Podobnie jest w Hiszpanii, gdzie fala upałów utrzyma się w całym kraju do końca tygodnia. Jedynym wyjątkiem będą Wyspy Kanaryjskie na Atlantyku, gdzie będzie nieco chłodniej.

Możliwe, że w Hiszpanii kontynentalnej najbliższe noce będą tropikalne, a w ciągu dnia od środy do piątku miejscami temperatury dojdą do 36-38 stopni Celsjusza - ostrzega tamtejsza służba meteorologiczna AEMET.

Intensywnie ciemnoczerwona kolorystyka obejmująca większość Półwyspu Iberyjskiego wskazująca na wyjątkowo wysokie anomalie temperatury, z zaznaczonymi nazwami miast takimi jak Madryt, Sewilla czy Lizbona oraz skalą temperatur u dołu mapy.
Lokalnie na Półwyspie Iberyjskimi niedługo może być niewiele poniżej 40 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

Tu również wprowadzono ograniczenia w pracy na świeżym powietrzu podczas najcieplejszych części dnia. Dotyczy to między innymi placów budowy oraz terenów rolniczych, a także prac związanych z logistyką i dostawami towarów.

Nie tylko we Włoszech jednak pojawiają się tropikalne noce. Zanotowano je już daleko dalej na północy kontynentu.

Zobacz również:

Upały w Polsce mogą się pojawić we wtorek na zachodzie. Potem musimy się przygotować na pewne ochłodzenie
Polska

Upał krąży w okolicach Polski. Wiemy, kiedy może się pojawić

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Londyn się gotuje. Tak gorąco w maju jeszcze nie było

Kopuła gorąca jest tak duża, że pomieściła również rejony Europy, które zwykle są chłodniejsze, zwłaszcza o tej porze roku.

Rekordy gorąca zanotowano w Wielkiej Brytanii. W poniedziałek w Kew Gardens na południowym zachodzie Londynu było 34,8 st. C. To najwyższa temperatura w maju w historii tamtejszych pomiarów - o dwa stopnie wyższa od poprzedniego rekordu, z 1922 i 1944 roku - podaje brytyjska służba meteorologiczna Met Office.

"Pogoda tutaj jest jak mała wersja piekła. Tu się gotuje. Jest naprawdę gorąco" - powiedziała dziennikarzom odwiedzająca Londyn 10-letnia Liza Nizari. Zwykle o tej porze zamiast upału panują tu średnie temperatury w okolicach 17-18 stopni - podkreśla BBC.

Upały swoim zasięgiem objęły dużą część Wysp Brytyjskich. W poniedziałek niemal wszystkie stacje pomiarowe w Anglii i Walii zanotowały majowe rekordy temperatur. Na 15 stacjach zanotowano co najmniej 32,8 st. C, czyli wcześniejszy rekordowe wartości dla tego miesiąca - informuje BBC.

Nie tylko dzień, lecz również noc okazała się wyjątkowo gorąca. Wstępne dane Met Office wskazują, że doszło do nocy tropikalnej. W rejonie londyńskiego lotniska Kenley Airfield po zmroku temperatura nie spadła poniżej 21,3 st. C.

Zwykle tropikalne noce notuje się na południu Europy, i to później niż w maju. Tym razem doszło do tego w Wielkiej Brytanii, w dodatku bardzo wcześnie.

Źródło: BBC, AFP, IlMeteo, Rai News, Meteo France

Zobacz również:

Pogoda na lato. Prognozy są zgodne: wakacje 2026 będą bardzo ciepłe
Polska

Jaka pogoda czeka nas w wakacje? Synoptycy wskazują jeden scenariusz

Dorota Hilger
Dorota Hilger

-----

Tomczyk w ''Graffiti'' o odwołaniu Miszalskiego: Zróbmy wszystko, żeby Kraków pozostał Krakowem, a nie stał się CzarnkowemPolsat News

Najnowsze