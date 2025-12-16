Kopia słynnej statui przegrała z wichurą. Wszystko udało się nagrać

"Statua wolności" runęła na parking. Nie był to jednak znajdujący się w Nowym Jorku oryginał, lecz jego mniejsza kopia, postawiona pięć lat temu w mieście Guaiba w Brazylii. Mierzący 24 metry wysokości pomnik w poniedziałek powaliły porywy wiatru osiągające prawie 90 km/h. Całe zdarzenie nagrali świadkowie. "Prawdziwa" statua pod wpływem wiatru odchyla się na nie więcej niż kilkanaście centymetrów.

Upadła replika Statuy Wolności leżąca na ziemi przy budynku z wyraźnym logotypem HAVAN, w tle panorama miasta z nowoczesnymi wieżowcami i zachmurzonym niebem.
Runęła 24-metrowa kopia statui wolności przed jednym z brazylijskich sklepów. Wszystko nagrali świadkowieVolcaholic/X/Josue Marinho/Wikimedia Commonsmateriał zewnętrzny

W poniedziałek południowo-wschodnią część Brazylii nawiedziły niebezpieczne burze. Bardzo silne porywy wiatru spadły między innymi na miasto Guaiba w stanie Rio Grande do Sul, gdzie przewróciły statuę. W okolicznych gminach odnotowano wiele szkód.

"Statua wolności" na miarę sklepowych możliwości. Przegrała z wiatrem

Mierzący łącznie z postumentem 35 metrów wysokości pomnik stał przed jednym ze sklepów w Guaibie. Poniedziałkowa wichura powaliła statuę, mierzącą 24 metry, na okoliczny parking, zaś sam postument pozostał nienaruszony. Nagrania ze zdarzenia opublikowano w mediach społecznościowych:

Nikt nie został ranny, a okolica pomnika została odgrodzona, zaś służby porządkowe zajęły się sprzątaniem resztek pomnika.

Przewrócona replika Statuy Wolności leżąca na ziemi obok budynku, z głową oraz połamanymi elementami konstrukcji, na tle nowoczesnych obiektów handlowych.
Powalona przez wichurę kopia statui wolności w mieście Guaiba w Brazylii Volcaholic/Xmateriał zewnętrzny

Pomniejszoną kopię statui wolności zainstalowano tam w 2020 roku, podczas otwarcia sklepu wielkopowierzchniowego sieci Havan. Tego typu pomniki firma stawia w pobliżu innych swoich placówek.

W oświadczeniu dla mediów firma Havan zapewniła, że wszystkie stawiane przez nią posągi spełniają techniczne wymagania, a okoliczny teren został "natychmiast odgrodzony" i podkreśliła, że nikomu nic się nie stało. Dodano również, że przeprowadzona zostanie inspekcja, która ma określić przyczyny upadku pomnika.

    Oryginalna statua wolności znajduje się w Nowym Jorku. Ma 46,5 metra wysokości, a wraz z cokołom wznosi się na 93 metry. Podczas silniejszych podmuchów wiatru może odchylać się od pionu o około 7 centymetrów, a dzierżąca pochodnię ręka o około 15. Odsłonięty 28 października 1886 roku pomnik stoi do dziś.

    Wichurom niewiele zabrakło do 100 km/h. Szkody w 49 gminach

    Podmuchy w rejonie Guaiby osiągały prędkość 85 km/h - poinformowały tamtejsze władze. W innych częściach stanu Rio Grande do Sul wichury były jeszcze silniejsze i w porywach dochodziły do 96,3 km/h w Canoas i 99,9 km/h w Passo Fundo. W mieście Porto Alegre zmierzono porywy na poziomie 83,3 km/h.

    Wiatr spowodował szkody w co najmniej 49 okolicznych gminach - poinformowali przedstawiciele obrony cywilnej w Rio Grande do Sul. Z powodu niebezpiecznych burz w regionie Porto Alegre w poniedziałek obowiązywało czerwone ostrzeżenie.

    Źródło: G1.globo.com, Nps.gov

