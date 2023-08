Konwoje wagnerowców zmierzają do Rosji. Pokłosie katastrofy samolotu

Konwoje najemników Grupy Wagnera opuszczają obozy na Białorusi i zmierzają do Rosji - podaje Narodowe Centrum Oporu. Jest to najprawdopodobniej reakcja na katastrofę samolotu Jewgienija Prigożyna. Co więcej, wagnerowcy opublikowali nagranie na którym przekazali, że "zaczynają działania" oraz żeby się na nich "przygotować".