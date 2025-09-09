Do zdarzenia doszło około 80 kilometrów od tunezyjskiego portu w Sidi Bou Said. Tam flotylla z pomocą humanitarną dla mieszkańców Gazy stacjonowała w ostatni weekend.

Jak wskazuje brytyjski "Independent", na pokładzie jednego z 22 statków przebywała znana na świecie aktywistka ekologiczna Greta Thunberg.

Do pożaru i eksplozji na statku pod banderą Portugalii, na którym znajdowało się dowództwo flotylli, w środku nocy miało dojść do pożaru i eksplozji.

Tunezja. Atak na flotyllę z pomocą dla Strefy Gazy?

Według zeznań świadków, którzy znajdowali się na pokładzie w momencie zdarzenia, przyczyną pożaru i eksplozji miał być atak niezidentyfikowanego drona.

"Spałem, kiedy usłyszałem tę eksplozję (...). Potężna eksplozja nastąpiła tuż obok naszego zbiornika z olejem napędowym. Sąsiednie łodzie zauważyły zbliżającego się drona. Powiedzieli, że przeleciał on praktycznie nad miejscem, w którym spałem, a następnie skierował się na przód (statku - red.) i zdetonował (ładunek - red.)" - napisał w mediach społecznościowych Yusuf Omar, dziennikarz i jeden z aktywistów, który wchodzi w skład Globalnej Flotylli Sumud dla Gazy (GSF).

Z kolei inny świadek w rozmowie z Seen TV również wskazywał na drona i eksplozję. - Widziałem drona zrzucającego na nas bombę. Na przednim pokładzie wybuchł pożar, który gasiliśmy. Został już ugaszony. Wszyscy są bezpieczni - mówił mężczyzna, którego słowa cytuje "Independent".

Pożar flotylli z pomocą dla Strefy Gazy. Śledztwo Tunezji

Zeznaniom świadków przeczy jednak śledztwo, które prowadzą tunezyjskie służby. Według nich do pożaru i eksplozji doszło wewnątrz statku, a doniesienia o ataku dronów na konwój "nie mają pokrycia w prawdzie".

Jak podkreśla Gwardia Narodowa Tunezji, śledztwo jest w toku, jednak pierwsze wyniki działań wskazują, że do wybuchu miało dojść w pomieszczeniu z kamizelkami ratunkowymi. - Nie wykryto żadnej obecności dronów - zaznaczył Houcem Eddine Jebabli, rzecznik Gwardii Narodowej, cytowany przez agencję prasową AFP.

Jako wstępną przyczynę pożaru i eksplozji tunezyjskie służby wskazują zaprószenie ognia przez niedopałek papierosa.

Greta Thunberg chce pomóc Gazie. Eksplozja na pokładzie statku

Jak wskazuję media, w porcie w Sido Bou Said, gdzie ostatecznie znalazł się konwój z pomocą dla Gazy, pojawili się przeciwnicy polityki Izraela z transparentami "Wolna Palestyna".

Do portu dopłynęła także Greta Thunberg, gdzie została przywitana przez setki osób wspierających sprawę Palestyny.

Globalna Flotylla Sumud dla Gazy wypłynęła z Barcelony 31 sierpnia. Na tereny okupowane przez Izrael miałaby dotrzeć pod koniec września.

Z tym może być jednak problem. Port w Strefie Gazy od 2007 roku jest objęty ścisłym kordonem przez izraelskie siły zbrojne, które wskazują, że jest to jedna z dróg dostarczania broni dla bojowników Hamasu.

Co więcej, konwój z pomocą humanitarną może zostać zatrzymany jeszcze przed wejściem do portu. Jak donosi izraelski dziennik "Israel Hayom" - istnieją plany przekształcenia okrętów we flotę policyjną oraz zatrzymania Grety Thunberg. Decyzję w tej sprawie miał podjąć osobiście Itamar Ben-Gvir - minister bezpieczeństwa narodowego Izraela.

Konflikt w Strefie Gazy. Ofiary po stronie Palestyny i Izraela

Od 7 października 2023 roku Izrael prowadzi wojnę w Strefie Gazy. Powodem był atak bojowników Hamasu na festiwal muzyczny, który odbywał się blisko granicy z Gazą.

W wyniki uderzenia Hamasu zginęło co najmniej 1200 osób, w większości cywilów, a kolejne 250 zostało wziętych jako zakładnicy.

W odpowiedzi na atak Izrael systematycznie bombarduje wszystkie palestyńskie osiedla, w tym obiekty takie jak szkoły i szpitale. Z doniesień mediów i organizacji pozarządowych wynika, że w Gazie od wielu tygodni panuje głód, który dotyka setek tysięcy osób, w tym kobiety i dzieci.

W Strefie Gazy zginęło dotąd, według różnych szacunków, ponad 64 tysiące Palestyńczyków.

