Konwój z Gretą Thunberg zaatakowany? Sprzeczne doniesienia po tajemniczej eksplozji
Morski konwój humanitarny z pomocą dla mieszkańców Strefy Gazy miał zostać zaatakowany przez niezidentyfikowanego drona - donoszą zagraniczne media. Jak czytamy, na pokładzie jednej z łodzi znajdowała aktywistka Greta Thunberg. Władze Tunezji prowadzą działania w sprawie, lecz podkreślają, że do eksplozji miało dojść na pokładzie, a wstępne śledztwo wskazuje, że pożar mógł wywołać niedopałek papierosa.
Do zdarzenia doszło około 80 kilometrów od tunezyjskiego portu w Sidi Bou Said. Tam flotylla z pomocą humanitarną dla mieszkańców Gazy stacjonowała w ostatni weekend.
Jak wskazuje brytyjski "Independent", na pokładzie jednego z 22 statków przebywała znana na świecie aktywistka ekologiczna Greta Thunberg.
Do pożaru i eksplozji na statku pod banderą Portugalii, na którym znajdowało się dowództwo flotylli, w środku nocy miało dojść do pożaru i eksplozji.
Tunezja. Atak na flotyllę z pomocą dla Strefy Gazy?
Według zeznań świadków, którzy znajdowali się na pokładzie w momencie zdarzenia, przyczyną pożaru i eksplozji miał być atak niezidentyfikowanego drona.
"Spałem, kiedy usłyszałem tę eksplozję (...). Potężna eksplozja nastąpiła tuż obok naszego zbiornika z olejem napędowym. Sąsiednie łodzie zauważyły zbliżającego się drona. Powiedzieli, że przeleciał on praktycznie nad miejscem, w którym spałem, a następnie skierował się na przód (statku - red.) i zdetonował (ładunek - red.)" - napisał w mediach społecznościowych Yusuf Omar, dziennikarz i jeden z aktywistów, który wchodzi w skład Globalnej Flotylli Sumud dla Gazy (GSF).
Z kolei inny świadek w rozmowie z Seen TV również wskazywał na drona i eksplozję. - Widziałem drona zrzucającego na nas bombę. Na przednim pokładzie wybuchł pożar, który gasiliśmy. Został już ugaszony. Wszyscy są bezpieczni - mówił mężczyzna, którego słowa cytuje "Independent".
Pożar flotylli z pomocą dla Strefy Gazy. Śledztwo Tunezji
Zeznaniom świadków przeczy jednak śledztwo, które prowadzą tunezyjskie służby. Według nich do pożaru i eksplozji doszło wewnątrz statku, a doniesienia o ataku dronów na konwój "nie mają pokrycia w prawdzie".
Jak podkreśla Gwardia Narodowa Tunezji, śledztwo jest w toku, jednak pierwsze wyniki działań wskazują, że do wybuchu miało dojść w pomieszczeniu z kamizelkami ratunkowymi. - Nie wykryto żadnej obecności dronów - zaznaczył Houcem Eddine Jebabli, rzecznik Gwardii Narodowej, cytowany przez agencję prasową AFP.
Jako wstępną przyczynę pożaru i eksplozji tunezyjskie służby wskazują zaprószenie ognia przez niedopałek papierosa.
Greta Thunberg chce pomóc Gazie. Eksplozja na pokładzie statku
Jak wskazuję media, w porcie w Sido Bou Said, gdzie ostatecznie znalazł się konwój z pomocą dla Gazy, pojawili się przeciwnicy polityki Izraela z transparentami "Wolna Palestyna".
Do portu dopłynęła także Greta Thunberg, gdzie została przywitana przez setki osób wspierających sprawę Palestyny.
Globalna Flotylla Sumud dla Gazy wypłynęła z Barcelony 31 sierpnia. Na tereny okupowane przez Izrael miałaby dotrzeć pod koniec września.
Z tym może być jednak problem. Port w Strefie Gazy od 2007 roku jest objęty ścisłym kordonem przez izraelskie siły zbrojne, które wskazują, że jest to jedna z dróg dostarczania broni dla bojowników Hamasu.
Co więcej, konwój z pomocą humanitarną może zostać zatrzymany jeszcze przed wejściem do portu. Jak donosi izraelski dziennik "Israel Hayom" - istnieją plany przekształcenia okrętów we flotę policyjną oraz zatrzymania Grety Thunberg. Decyzję w tej sprawie miał podjąć osobiście Itamar Ben-Gvir - minister bezpieczeństwa narodowego Izraela.
Konflikt w Strefie Gazy. Ofiary po stronie Palestyny i Izraela
Od 7 października 2023 roku Izrael prowadzi wojnę w Strefie Gazy. Powodem był atak bojowników Hamasu na festiwal muzyczny, który odbywał się blisko granicy z Gazą.
W wyniki uderzenia Hamasu zginęło co najmniej 1200 osób, w większości cywilów, a kolejne 250 zostało wziętych jako zakładnicy.
W odpowiedzi na atak Izrael systematycznie bombarduje wszystkie palestyńskie osiedla, w tym obiekty takie jak szkoły i szpitale. Z doniesień mediów i organizacji pozarządowych wynika, że w Gazie od wielu tygodni panuje głód, który dotyka setek tysięcy osób, w tym kobiety i dzieci.
W Strefie Gazy zginęło dotąd, według różnych szacunków, ponad 64 tysiące Palestyńczyków.
