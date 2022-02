"Konwój wolności". Klincz na moście między Kanadą a USA

Most był blokowany piąty dzień z rzędu. Jego zajęcie jest elementem ruchu "konwoju wolności", który początkowo był protestem kierowców ciężarówek przeciwko obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 wśród tej grupy zawodowej, ale przekształcił się w szerszy ruch protestu przeciwko restrykcjom sanitarnym i polityce rządu Justina Trudeau.

Od ponad dwóch tygodni trwają demonstracje i blokady w stolicy Kanady Ottawie, manifestanci blokują także inne przejścia graniczne z USA.

"Konwój wolności". Akcja policji na moście

"Wzywamy wszystkich demonstrantów do pokojowego i zgodnego z prawem zachowania" - zaapelowała policja, przystępując do odblokowania mostu, 12 godzin po tym, gdy w życie weszło pozwalające na to postanowienie sądu. Sądowy nakaz był efektem skargi złożonej przez samorząd miasta Windsor i stowarzyszenie producentów samochodów z uwagi na to, że blokada mostu paraliżuje pracę fabryk.

Policji udało się odsunąć dużą grupę protestujących pieszych, ale w ich miejsce przybywają nowi manifestanci; trwa klincz, most nadal jest nieprzejezdny - relacjonuje Reuters.