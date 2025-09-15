W skrócie Konwój Bundeswehry o sile 500 żołnierzy i 80 pojazdów wyruszy z miejscowości Torgelow na wielkie ćwiczenia wojskowe.

W ramach ćwiczeń "Schillscher Reiter 2025" żołnierze pokonają 600 km, sprawdzając logistykę i zdolność szybkiego przemieszczania się.

Mieszkańcom i kierowcom w Niemczech zalecono ostrożność i unikanie wyprzedzania konwoju wojskowego.

Konwój Bundeswehry wyruszy we wtorek z miasta Torgelow. Będzie się składał z 500 żołnierzy i 80 pojazdów, a na trasie jego przejazdu jest Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia.

Działania mają związek z ćwiczeniami bojowymi pod nazwą "Schillscher Reiter 2025", w których uczestniczą żołnierze 413. Batalionu Piechoty.

Niemcy. Wielkie ćwiczenia Bundeswehry. Konwój wyruszy na drogi

W skład konwoju, podzielonego na kilka kolumn, będą wchodzić pojazdy opancerzone, m.in. Boxer, Fuchs i Fennek. Portal Nordkurier przekazał, że jednostki będą przemieszczać się drogami federalnymi i krajowymi oraz autostradami A20, A11 i A10, "na różne poligony w Brandenburgii i z powrotem".

Jak czytamy, w ciągu trzech dni żołnierze przemierzą blisko 600 kilometrów. Rzecznik 413. Batalionu Piechoty podpułkownik Andy Öhlschläger podkreślił, że już samo przemieszczanie się jest częścią ćwiczeń.

"Batalion musi być w stanie dotrzeć do rejonu operacji jak najszybciej, bez pomocy z zewnątrz, takiej jak kolej, z pojazdami pancernymi i żołnierzami" - wyjaśniono w publikacji.

- Trzeba uwzględnić i zaplanować zaopatrzenie żołnierzy, tankowanie pojazdów i bezpieczeństwo konwoju - nadmienił podpułkownik.

Niemcy. Ćwiczenia bojowe żołnierzy. Wojskowy z apelem do kierowców

Kiedy żołnierze wrócą z Brandenburgii do miasta Torgelow, przez kilka dni będą przechodzić ćwiczenia bojowe, których scenariusz ma polegać na "opóźnianiu inwazji wojsk nieprzyjaciela".

W związku z dużymi ćwiczeniami wojskowymi wystosowano także apel do mieszkańców Niemiec. Andy Öhlschläger podkreślił, że należy unikać wyprzedzania konwoju, czy parkowania pomiędzy pojazdami bojowymi.

Co więcej, kierowcy powinni zachować bezpieczną odległość od przemieszczającego się drogami federalnymi konwoju.

Źródło: Nordkurier

