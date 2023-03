Raport opublikowany w minionym tygodniu przez organizacje zajmujące się ochroną zwierząt, Humane Society of the United States i Humane Society International, opisuje konwencję trwającą od 22 do 25 lutego, na której obecnych było ponad 850 wystawców z ponad 140 krajów, sprzedających trofea i produkty wykonane z dzikich zwierząt.

Polowania dla trofeów były oferowane w co najmniej 65 krajach, przede wszystkim w RPA, Kanadzie, Namibii, Zimbabwe i Nowej Zelandii. Prawie 100 firm oferowało polowania na słonie, co najmniej 115 na lamparty, 98 na lwy i żyrafy, 89 na hipopotamy, a 39 na nosorożce. Na stronach internetowych wystawców można było wykupić polowania na zwierzęta krytycznie zagrożone wyginięciem, takie jak słoń leśny i nosorożec czarny, a także na zwierzęta żyjące w niewoli, w tym na oryksy szablorogie, gatunek sklasyfikowany jako wymarły na wolności i hodowany prawie wyłącznie do polowania na trofea.

Gatunek na skraju wyginięcia. Zachęcano do polowania, zanim będzie za późno

Wyprawy myśliwskie są sprzedawane za kwoty sięgające 143 tys. dolarów. W ramach oferty polowań ich organizatorzy gwarantowali, że większość polowań na afrykańskie drapieżniki obejmuje nęcenie - praktykę wykorzystującą zwłoki innych zwierząt, takich jak impale i zebry, lub inne przedmioty w celu zwabienia docelowego gatunku. Jest to praktyka nieetyczna, utrudnia bowiem ochronę gatunków, poprzez wywabianie zwierząt z obszarów chronionych do strefy, gdzie dopuszczone jest polowanie.