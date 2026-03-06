Generation Deutschland (Pokolenie Niemcy), nowa młodzieżówka populistyczno-prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec, budzi zainteresowanie niemieckiego Urzędu Ochrony Konstytucji, czyli służb kontrwywiadu.

Jej struktury w Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie Niemiec zostały sklasyfikowane przez służby w tym landzie za organizację podejrzaną o działalność skrajnie prawicową. Poinformowało o tym w piątek (6.03.2026) regionalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Düsseldorfie.

Jak wyjaśnił rzecznik ministerstwa, zachodzi podejrzenie, że stowarzyszenie Generation Deutschland w Nadrenii Północnej-Westfalii jest w istocie kontynuacją dawnej grupy Junge Alternative (Młoda Alternatywa) w tym kraju związkowym. Grupa ta, która była poprzednią organizacją młodzieżową AfD, została formalnie rozwiązana w 2025 roku. Od kwietnia 2023 roku była sklasyfikowana przez niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji jako potwierdzony przypadek działalności skrajnie prawicowej, co umożliwiało jej szeroką obserwację. W styczniu 2025 r. partia AfD formalnie odcięła się od Młodej Alternatywy, co poprzedziło jej samorozwiązanie w kolejnym miesiącu.

"Nie damy się zwieść nowej etykiecie"

Według kontrwywiadu w Nadrenii-Północnej Westfalii Generation Deutschland w tym regionie realizuje program dawnej Młodej Alternatywy. Ponadto istnieje "wysoki stopień ciągłości personalnej na stanowiskach kierowniczych", dodano.

- Jeśli ktoś uważa, że wraz z powstaniem Generation Deutschland coś się zmieniło, to się myli - oświadczył minister spraw wewnętrznych landu Herbert Reul. - Nasze służby doskonale wiedzą, z kim mają do czynienia, i nie dają się zwieść nowej etykiecie - dodał.

Zgodnie prawem Nadrenii Północnej-Westfalii, w przypadku istnienia faktycznych podstaw do podejrzeń o działania antykonstytucyjne, istnieje prawny obowiązek obserwacji przez służby ochrony konstytucji. Klasyfikacja organizacji jako "podejrzany przypadek" oznacza, że znajdzie się ona pod lupa kontrwywiadu.

Stowarzyszenie Generation Deutschland w Nadrenii Północnej-Westfalii zostało założone w styczniu br. w Iserlohn. Wcześniej, pod koniec listopada ub. roku, na zjeździe w Giessen powstała ogólnoniemiecka organizacja o tej samej nazwie.

Generation Deutschland twierdzi, że ma ponad 2100 członków w całym kraju.

Deutsche Welle, Anna Widzyk

