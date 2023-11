Chodzi o raport opublikowany kilka dni temu na stronie węgierskiego parlamentu. Napisano w nim, że przy granicy węgiersko-serbskiej dochodzi do eskalacji przemocy wśród przemytników i imigrantów , a wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła do zwiększonego ryzyka terrorystycznego wraz z rosnącą presją migracyjną.

Migracja na Węgrzech. Specjaliści mają wątpliwości ws. rządowego raportu

Analitycy, z którymi rozmawiała "Nepszava", mają wątpliwości co do źródła informacji zawartych w raporcie, przede wszystkim co do powiązań migrantów z siatkami terrorystycznymi i talibami. "Wątpliwe też jest, aby sama strona serbska przekazywała kompromitujące informacje na swój temat" - pisze dziennik.