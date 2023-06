Podczas gdy cały świat przyglądał się poszukiwaniom zaginionego na Atlantyku batyskafu Titan, pasierb Hamisha Hardinga - jednego z członków załogi - miał inne zajęcia, czym bez skrupułów chwalił się w mediach społecznościowych.

Początkowo 36-letni Brian Szasz poprosił swoich obserwujących, by modlili się o powodzenie akcji poszukiwawczej łodzi, na pokładzie której znajdował się jego ojczym.

Reklama

Niedługo później nie wydawał się być jednak zmartwiony

Titan. Brian Szasz, pasierb zaginionego miliardera, prosił o modlitwę. Potem bawił się w najlepsze

36-latek był stale aktywny w mediach społecznościowych, gdzie postanowił zareagować na niemal nagie zdjęcie użytkowniczki serwisu dla dorosłych, która w twitterowym wpisie udostępniła fotografię w lustrze wraz z dopiskiem: "Czy mogę na tobie usiąść?".

Podekscytowany mężczyzna podał dalej jej tweeta, odpowiadając: "Tak, proszę!".

Nie był to zresztą jedyny kontrowersyjny post Szaszy. Wcześniej - także już w trakcie akcji w pobliżu wraku Titanica - pasierb Hardinga udał się na koncert Blink-182.

"To może być niesmaczne, ale moja rodzina chciałaby, żebym był na koncercie Blink-182, ponieważ to mój ulubiony zespół, a muzyka pomaga mi w trudnych chwilach" - napisał na Facebooku, zamieszczając swoje uśmiechnięte zdjęcie.

Fala krytyki pod adresem Szaszy. "Nie mogę wypłynąć na ocean"

Pod adresem Szaszy pojawiły się nieprzychylne komentarze.

Amerykańska raperka Cardi B napisała w mediach społecznościowych, że pasierb zaginionego zachowuje się karygodnie. "Cały czas szukałeś sławy, nikt cię nie znał, dopóki nie powiedziałeś że (Harding - red.) to twój ojczym! To dlatego ludzie was nienawidzą, rozpieszczonych bachorów miliarderów. Jesteście tacy znieczuleni" - napisała Cardi B.