Według doniesień medialnych aresztowano co najmniej 103 osoby , w tym domniemanych członków wenezuelskiego gangu Tren de Aragua oraz salwadorskiego międzynarodowego gangu MS-13 oraz związanych z nimi organizacji - poinformowała stacja WZTV. W ciągu tygodnia zatrzymano także co najmniej 588 osób za niebezpieczne wykroczenia drogowe m.in. za jazdę pod wpływem alkoholu.

Według lokalnej stacji WKRN burmistrz zwrócił się do funkcjonariuszy ICE o ujawnienie nazwisk oraz stawianych zarzutów wobec 103 osób przebywających w areszcie. - Nie znamy nawet nazwisk zatrzymanych, a tym bardziej zarzutów. To, co obserwujemy, to naruszenie przepisów oraz lekceważenie nakazów sądowych - podkreślił O'Connell.