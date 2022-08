Ósmy konsystorz tego pontyfikatu i mianowanie kolejnych kardynałów papież zapowiedział podczas spotkania z wiernymi w Watykanie w maju. Na przedstawionej przez niego liście nominatów nie ma żadnego Polaka.

Dotąd tylko jeden Polak został mianowany przez Franciszka kardynałem: to papieski jałmużnik Konrad Krajewski.

W sobotę nominacje odbiorą między innymi dostojnicy z niemal wszystkich, także odległych zakątków świata czy, jak mówi papież, jego peryferii. Oznacza to dalsze przesunięcie punktu ciężkości w Kolegium Kardynalskim i stopniowe zmniejszenie rangi nadal najliczniej reprezentowanej Europy wśród elektorów, którzy będą wybierać następcę Franciszka.

Nie ma tym razem w ogóle nominacji dla Europy Środkowej i Wschodniej.

Kto odbierze nominację?

Kardynałami zostaną: abp Arthur Roche z Wielkiej Brytanii - prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, abp Lazzaro You Heung-sik z Korei Południowej - prefekt Dykasterii ds. Duchowieństwa, abp Fernando Vergez Alzaga z Hiszpanii - gubernator Państwa Watykańskiego.

Ponadto birety kardynalskie otrzymają arcybiskup Marsylii Jean-Marc Aveline, biskup Peter Ebere Okpaleke z Nigerii, metropolita Manaus w Brazylii abp Leonardo Ulrich Steiner, metropolita stolicy tego kraju, Brasilii - Paulo Cesar Costa, arcybiskup Goa i Damao w Indiach Filipe Neri Ferrao, ordynariusz San Diego w USA biskup Robert Walter McElroy, arcybiskup Virgilio do Carmo da Silva z Timoru Wschodniego, biskup włoskiego Como Oscar Cantoni, arcybiskup Anthony Poola z Indii.

W skład Kolegium Kardynalskiego wejdą również biskup Richard Kuuia Baawobr z Ghany, arcybiskup Singapuru William Goh Seng Chye, abp Adalberto Martinez Flores z Paragwaju, a także 48-letni prefekt apostolski w Mongolii włoski biskup Giorgio Marengo.

Emerytowani dostojnicy nie wezmą udziału w konklawe

Papież mianował też kardynałami emerytowanych dostojników, którzy mają więcej niż 80 lat, a zatem nie mogą wziąć udziału w konklawe. To były arcybiskup Cartageny w Kolumbii Jorge Enrique Jimenez Carvajal, abp Arrigo Miglio z Cagliari na Sardynii, profesor teologii ksiądz Gianfranco Ghirlanda i prałat Fortunato Frezza - kamerling bazyliki św. Piotra.

Przyjęcia godności kardynała odmówił w czerwcu emerytowany biskup Gandawy w Belgii 80-letni Lucas Van Looy, a papież zatwierdził jego decyzję. To rezultat polemiki, do jakiej doszło w Belgii na wieść o nominacji dla dostojnika. Zarzucono mu, że nie dość stanowczo reagował na przypadki pedofilii, gdy był ordynariuszem Gandawy do 2019 roku, i że dopuścił się uchybień w prowadzeniu dwóch spraw.

Kard. Becciu z zaproszeniem na konsystorz. Kontrowersje

Papież zaprosił na konsystorz sądzonego obecnie przed trybunałem w Watykanie włoskiego kardynała Giovanniego Angelo Becciu, byłego prefekta dawnej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dwa lata temu Franciszek pozbawił go przywilejów wynikających z posiadania godności kardynalskiej. Przed Trybunałem Watykańskim sądzony jest w związku z oskarżeniem o nieprawidłowości finansowe w Sekretariacie Stanu w czasach, gdy był zastępcą sekretarza.

Pojawienie się kard. Becciu, choć - jak można usłyszeć w Watykanie - nie jest równoznaczne z przebaczeniem, może odwrócić uwagę od sobotniego doniosłego wydarzenia.





O czym będzie rozmawiać papież z kardynałami?

Z kardynałami papież chce rozmawiać przede wszystkim o nowej konstytucji apostolskiej i zmianach w Kurii Rzymskiej, ale ta nadzwyczajna narada odbędzie się w cieniu wojny na Ukrainie i zapewne kwestia ta pojawi się w dyskusji.

W sobotę liczba kardynałów-elektorów uprawnionych do udziału w następnym konklawe wzrośnie do 132; najwięcej z nich pochodzi z Europy.

We wtorek na zakończenie intensywnych dni w Watykanie papież Franciszek odprawi mszę z nowymi kardynałami.

Wielu purpuratów weźmie udział 4 września w beatyfikacji papieża Jana Pawła I, który stał na czele Kościoła zaledwie 33 dni w 1978 roku. Mszy przewodniczyć będzie Franciszek.