W skrócie Sebastien Delogu, kandydat Niepokornej Francji, wycofał się z drugiej tury wyborów na mera Marsylii.

W drugiej turze wyborów pozostała kandydatka środowisk konserwatywnych Martine Vassal, urzędujący mer Benoit Payan i Franck Allisio ze Zjednoczenia Narodowego.

Zjednoczenie Narodowe, największy blok parlamentarny we Francji, ma szansę na historyczne zwycięstwo w Marsylii według sondaży.

Sebastien Delogu, kandydat lewicowej Niepokornej Francji (LFI), wycofał się z drugiej tury wyborów w drugim co do wielkości mieście Francji z nadzieją, że jego rezygnacja ograniczy szanse na zwycięstwo Francka Allisio, kandydata skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN).

Francja. Wybory mera Marsylii. Sebastien Delogu wycofał się z wyścigu

Delogu w pierwszym głosowaniu zajął trzecie miejsce z wynikiem 12 proc., za idącymi łeb w łeb przedstawicielem socjalistów, urzędującym merem Benoitem Payanem (36 proc.) i Allisio (35 proc.).

Po rezygnacji lewicowego polityka w drugiej turze wyborów zmierzą się łącznie trzy osoby - wraz z kandydatką środowisk konserwatywnych Martine Vassal.

- Wycofujemy listę, aby nie wspierać strategii, która stanowi poważne zagrożenie dla naszego miasta - podkreślił Delogu, krytykując jednocześnie Payana za odmowę zawarcia formalnego sojuszu przeciwko RN.

Tego typu porozumienie zawarto przed wyborami samorządowymi w szeregu innych francuskich miast, m.in. w Lyonie i Tuluzie. Socjaliści, Zieloni i LFI nie doszli jednak do porozumienia w kilku ważnych ośrodkach, w tym w Paryżu i Marsylii.

Zjednoczenie Narodowe, partia Marine Le Pen, jest znane z poglądów eurosceptycznych i antyimigranckich. Stanowi obecnie największy blok parlamentarny we Francji i, wierząc ostatnim sondażom, może zapewnić sobie prezydenturę w przyszłorocznych wyborach.

Historycznie ugrupowanie cieszyło się bardzo ograniczonym poparciem w dużych ośrodkach miejskich. Sytuacja zmieniła się jednak w związku z pogarszającym się poziomem bezpieczeństwa.

Sytuacja w Marsylii jest pod tym względem bardzo trudna, na ulicach coraz śmielej działają gangi, prężnie rozwija się też handel narkotykami. To wszystko daje partii nadzieję na odniesienie zwycięstwa tam, gdzie kiedyś byłoby to nie do pomyślenia.

Źródło: Reuters

