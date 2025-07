Konsekwencje wyborów dosięgają premiera Japonii. Media spekulują o dacie dymisji

Premier Japonii Shigeru Ishiba zamierza ogłosić swoją rezygnację po porażce jego Partii Liberalno-Demokratycznej (PLD) w niedawnych wyborach do Izby Radców - przekazał japoński dziennik "Yomiuri Shimbun". Jak przewidują media, może to nastąpić jeszcze w tym miesiącu. Tuż po ogłoszeniu wyników wyborów wzywany do dymisji Ishiba zapewniał, że pozostanie na stanowisku.