W skrócie Stany Zjednoczone przeprowadziły szeroko zakrojony atak na Wenezuelę, podczas którego pojmano prezydenta Nicolasa Maduro i jego żonę.

Według generała Vicente Diaza de Villegasa, wydarzenie to może oznaczać początek końca reżimu komunistycznego w Wenezueli i mieć konsekwencje także dla polityków w Unii Europejskiej.

Cele USA w Wenezueli obejmowały m.in. wojskowe obiekty w Caracas i innych miastach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent USA Donald Trump poinformował w sobotę, że Stany Zjednoczone przeprowadziły zakrojony na szeroką skalę atak na Wenezuelę i jej przywódcę Nicolasa Maduro, który wraz z żoną Cilią Flores został pojmany, a następnie wywieziony z kraju.

Prokuratorka generalna USA Pam Bondi przekazała, że zostali oni oskarżeni o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem. Mają zostać osądzeni w Nowym Jorku.

- Jeśli okaże się, że rzeczywiście wskutek amerykańskiego ataku Nicolas Maduro zginął lub został pojmany, to możemy mówić o początku końca reżimu komunistycznego w Wenezueli - ocenił Diaz de Villegas, przypominając, że system ten zapoczątkował poprzednik Maduro na stanowisku prezydenta Hugo Chavez.

Wenezuela. Hiszpański generał o konsekwencjach dla Unii Europejskiej

Generał wyraził opinię, że najnowsze wydarzenia w Wenezueli powinny mieć konsekwencje w Unii Europejskiej. W Europie są politycy, którzy latami sprzyjali reżimowi w Caracas, utrzymując dobre relacje z Maduro, "a nawet go wspierając" - powiedział, dodając, że ma na myśli szczególnie polityków ugrupowań lewicowych.

W tej grupie Diaz de Villegas wymienił przede wszystkim byłego premiera Hiszpanii Jose Luisa Rodrigueza Zapatero. Ocenił, że bliski prezydentowi Wenezueli był również obecny szef rządu w MadryciePedro Sanchez.

- Trudno jednak w tej chwili przewidzieć, czy kres karier europejskich sprzymierzeńców Maduro nastąpi w krótkim czasie - zastrzegł.

Diaz de Villegas, który w przeszłości kierował misjami pokojowymi NATO m.in. na Bałkanach i w Afryce, odnotował panującą niepewność związaną z sytuacją w Wenezueli, która "w najbliższych godzinach może być dynamiczna".

Atak USA na Wenezuelę. Wiceprezydent o ofiarach śmiertelnych

Wiceprezydentka Wenezueli Delcy Rodriguez podała, że w ataku USA zginęli żołnierze i cywile, ale dotąd nie ma potwierdzonych danych dotyczących ofiar śmiertelnych.

Wśród celów zaatakowanych w sobotę przez wojsko USA w Wenezueli były prawdopodobnie Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony i dowództwo armii, a także baza lotnicza La Carlota, lotnisko w Higuerote oraz szkoła wojskowa w La Guaira - wynika analizy portali społecznościowych z przeprowadzonej przez portal Infobae.

"Polityczny WF": Kto jest największym przegranym 2025 roku? INTERIA.PL