"Konieczne poinformowanie opinii publicznej". Dania odkryła plany Rosji

Maria Literacka

Oprac.: Maria Literacka

Duńskie służby ujawniły, że Rosja planuje działania sabotażowe wobec firm zbrojeniowych, szczególnie tych wspierających Ukrainę. Celem Moskwy ma być między innymi zatrzymanie dostaw sprzętu. Wskazano też, że Kreml próbuje werbować do swoich działań "zwykłych Duńczyków". "Uznaliśmy za konieczne poinformowanie opinii publicznej o istnieniu zagrożenia" - podkreślono, ujawniając plany Kremla.

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Dwa wojskowe pojazdy opancerzone na placu z kostki brukowej, żołnierz w mundurze przechodzi pomiędzy nimi.
Dania. Wykryto rosyjskie plany działań sabotażowych (zdj. ilustracyjne) Tom Little / Reuters / ForumAgencja FORUM

W skrócie

  • Duńskie służby bezpieczeństwa ujawniły, że Rosja planuje działania sabotażowe wobec firm wspierających Ukrainę.
  • Działania miały koncentrować się na przedsiębiorstwach sektora obronnego z powiązaniami do pomocy wojskowej dla Ukrainy, a jednym z możliwych elementów były podpalenia.
  • Ostrzeżono przed próbami werbowania przez Rosję zwykłych Duńczyków do działań na rzecz Moskwy, często bez ich świadomego udziału.
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Duńskie służby wykryły plany i przygotowania do rosyjskich działań sabotażowych na terenie kraju, których celem miały być głównie firmy z branży zbrojeniowej - poinformował duński dziennik "Berlingske".

Dania. Rosja planowała sabotaż, celem obiekty z sektora obronnego

Emil Graesholm, szef kontrwywiadu w duńskiej służbie wywiadu wewnętrznego i bezpieczeństwa (PET), przyznał, że wśród celów znajdują się przede wszystkim przedsiębiorstwa z sektora obronnego, powiązane z pomocą wojskową dla Ukrainy.

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"Głównym celem jest powstrzymanie konkretnych dostaw na potrzeby ukraińskiej obronności. Jednocześnie chodzi o zastraszenie nas, abyśmy przestali wspierać Ukraińców i nie rozbudowywali własnego potencjału obronnego" - powiedział rozmówca "Berlingske", opisując cele Federacji Rosyjskiej.

Możliwe podpalenia i werbowanie Duńczyków. "Zagrożenie należy traktować poważnie"

"Wybór celów i poczynione przygotowania są na tyle konkretne, że uznaliśmy za konieczne poinformowanie opinii publicznej o istnieniu zagrożenia, które należy traktować poważnie" - powiedział Graesholm, wskazując na podpalenia jako jeden z możliwych elementów rosyjskich planów.

Firmy z branży zbrojeniowej wezwano do zaostrzenia środków bezpieczeństwa.

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Zauważono, że Rosja próbuje również werbować do swoich działań "zwykłych Duńczyków", często bez ich wiedzy, że pracują na rzecz Moskwy.

"Może chodzić na przykład o wykonywanie zdjęć lub nagrań wideo obiektów czy zakładów, które następnie mogą zostać wykorzystane do planowania sabotażu" - wyjaśnił Graesholm.

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