W skrócie Kongres USA zbliża się do zakończenia najdłuższego w historii zamknięcia rządu dzięki kompromisowi wypracowanemu przez senatorów.

Porozumienie przewiduje przedłużenie finansowania agencji federalnych do końca stycznia w zamian za obietnicę głosowania nad dopłatami do ubezpieczeń zdrowotnych.

Część demokratów nie jest zadowolona z kompromisu.

W niedzielę wieczorem w Senacie przeprowadzono głosowanie proceduralne, umożliwiające dalsze prace nad projektem dotyczącym finansowania rządu. Wystarczającą liczbę 60 głosów zdobyto dzięki grupie siedmiorga senatorów demokratów i jednego senatora niezależnego, którzy zgodzili się na kompromis. Negocjacje w jego sprawie prowadzili w niedzielę senatorowie Jeanne Shaheen, Angus King i Maggie Hassan.

Zawarte przez nich porozumienie zakłada przedłużenie finansowanie rządu do końca stycznia oraz m.in. cofnięcie masowych zwolnień pracowników federalnych, do których doszło po 1 października - podały amerykańskie media.

Porozumienie ws. shutdownu. Demokraci podzieleni

Kompromis zawiera obietnicę przyszłego głosowania w sprawie wydłużenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych w ramach tzw. Obamacare, co jest głównym żądaniem demokratów. Dopłaty nie zostały jednak zagwarantowane, więc rozzłościło to część demokratów, chcących kontynuować walkę - podkreśliła AP.

"Republikanie w końcu się obudzili i uświadomili się, że ich dzień świstaka musi się zakończyć. Ta ustawa nie jest idealna, ale podejmuje ważne kroki, by ograniczyć negatywne skutki shutdownu" - oświadczył senator demokratów Richard J. Durbin, który poparł kompromis.

- Rozumiem, że nie wszyscy moi koledzy demokraci są usatysfakcjonowani tym porozumieniem, ale czekanie kolejnego tygodnia albo miesiąca nie dałoby lepszego rezultatu - powiedziała na konferencji prasowej senator Shaheen.

Zamknięcie rządu trwa już ponad 40 dni

Niedziela była 40. dniem shutdownu, będącego najdłuższym w historii kraju. Zmieniony projekt (uwzględniający m.in. finansowanie rządu do stycznia) trafi po przegłosowaniu w Senacie do Izby Reprezentantów, a następnie do podpisu prezydenta USA Donalda Trumpa. Ten proces - według mediów - może zająć kilka dni.

W związku z shutdownem bony żywnościowe dla milionów Amerykanów znalazły się pod znakiem zapytania, pracownicy federalni pracują bez wynagrodzenia albo zostali skierowani na przymusowy urlop, a od piątku odwoływane są tysiące lotów, a pasażerowie mierzą się z opóźnieniami. Tylko w niedzielę opóźnionych było 10 tys. lotów.

