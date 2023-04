W całej Unii Europejskiej kobiety za tę samą pracę otrzymują średnio o 13 proc. mniejsze płace niż mężczyźni. Przyjęte przez europarlament przepisy mają to zmienić. Przy okazji zakończą też zmowę milczenia wokół zarobków w firmach.



Koniec z tajemnicą wynagrodzenia

W myśl nowych unijnych przepisów pracownik będzie mógł się domagać pełnych i jasnych informacji o indywidualnych i średnich zarobkach osób, które w zakładzie pracują na tym samym stanowisku co on. Informacje te mają również zawierać podział na płeć pracowników.

Do tej pory większość pracodawców ustnie zobowiązywała swoich pracowników do zachowania tajemnicy wynagrodzenia. Oznaczała ona zakaz rozmów na ten temat ze współpracownikami. Teraz ma się to zmienić — tajemnica wynagrodzenia będzie zakazana.

Nowe unijne przepisy: Będą kary dla pracodawców

Każde państwo członkowskie będzie musiało wprowadzić kary dla pracodawców, którzy nie będą przestrzegali nowych przepisów. Mają one być skuteczne i odstraszające, mogą to być obciążenia finansowe.

Jeżeli raporty z wynagrodzeń wykażą różnicę między płacami kobiet i mężczyzn w wysokości 5 proc., pracodawca będzie musiał przeprowadzić ocenę wynagrodzeń razem z przedstawicielami pracowników.

Jeśli pracownik uzna, że w jego przypadku doszło do naruszenia przepisów o równym wynagrodzeniu, może oddać sprawę do sądu. Wtedy to pracodawca będzie musiał udowodnić sędziemu, że w jego firmie nie doszło do dyskryminacji.

Nowe zasady przy rekrutacji, ocenach pracowników i nazwach stanowisk

Przepisy, które zakazują tajemnicy wynagrodzeń, regulują też inne kwestie. W wewnętrznych systemach ocen czy nazwach stanowisk mają pojawić się kryteria neutralne płciowo. Podobnie neutralne będą ogłoszenia o naborze nowych pracowników, a także sam proces rekrutacji.



Od kiedy koniec z tajemnicą wynagrodzeń w Unii Europejskiej?

Nowe przepisy przyjęte przez Parlament Europejski musi zatwierdzić jeszcze Rada Unii Europejskiej, a potem muszą być one podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Realnie wejdą w życie 20 dni po publikacji.

