Według częściowych wyników partia władzy Jedna Rosja otrzymała 57,54 proc. głosów w wyborach do Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu - poinformowała w niedzielę Centralna Komisja Wyborcza.

Według informacji CKW, frekwencja o godz. 20:55 (czasu moskiewskiego) wyniosła 56,66 proc.

Według badań exit poll państwowego ośrodka WCIOM i instytutu INSOMAR, do Dumy wejdą również lojalne wobec Kremla ugrupowania: Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF), Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (LDPR), Sprawiedliwa Rosja i Nowi Ludzie.

Wybory do Dumy - pierwsze od agresji Rosji na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 r. - trwały od piątku. Władze nie dopuściły do udziału w nich partii opozycyjnych, w tym sprzeciwiającej się wojnie partii Jabłoko. Głosowanie było krytykowane przez ekspertów i polityków zachodnich jako niedemokratyczne.

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