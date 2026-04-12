O godz. 19 Węgrzy nie zobaczyli sondaży exit poll. Głosujący muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na komunikaty z Narodowego Biura Wyborczego, które będzie publikować częściowe rezultaty parlamentarnej elekcji.

Dziennikarz Szabolcs Panyi przekazał na platformie X, że po godz. 19 niezależne pracownie opublikują swoje badania. Co istotne, sondaże zostały wykonane jeszcze przed dniem wyborów.

Po godz. 17 frekwencja na Węgrzech wyniosła ponad 74 proc. W samym Budapeszcie do urn poszło ponad 77 proc. uprawnionych. Portal Telex podał, ze frekwencja w skali kraju o godzinie 18.30 wyniosła 77,8 proc.

Wybory na Węgrzech. Gigantyczne kolejki, rekordowa frekwencja

W mediach społecznościowych publikowano nagrania długich kolejek przed lokalami wyborczymi na Węgrzech oraz za granicą. W niektórych miejscach, jeśli wyborcy ustawili się przed godz. 19, głosowanie zapewne będzie kontynuowane.

Viktor Orban w niedzielne popołudnie opublikował na Facebooku nagranie, w którym zaapelował o udział w wyborach. Jak zaznaczył, "pokój i bezpieczeństwo na Węgrzech mogą zależeć dzisiaj od jednego głosu".

Głos zabrał również lider opozycji. "Rekordowa frekwencja w wyborach! Jeszcze dwie godziny. Teraz trzeba bardzo przycisnąć na finiszu! Głosuj i zachęcaj do tego wszystkich! Każdy głos może być decydujący" - napisał na platformie X Peter Magyar.

