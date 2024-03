Analitycy, których cytuje "The Daily Telegraph" wskazują, że nie jest jasne czy taka sytuacja wynika z problemów produkcyjnych fabryk broni Korei Północnej, czy też wystąpił inny problem we współpracy Moskwy i Pjongjangu. Wcześniej eksport amunicji był stosunkowo intensywny, od sierpnia 2023 rosyjskie kontenerowce wykonały 32 rejsy do Korei Północnej.